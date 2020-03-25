В Хабаровском крае заявления в центры соцподдержки от людей старше 80 лет будут принимать на дому

Как сообщают в региональном минсоцзащиты, из-за пандемии коронавируса во всех центрах социальной поддержки населения прием временно будет осуществляться только по предварительной записи. Для этого там выделены приемные дни - понедельник и четверг, записаться на прием можно по телефону горячей линии, либо на сайте учреждения.

- Также документы на назначение либо продление мер социальной поддержки принимают через портал государственных и муниципальных услуг, почтовым отправлением, через стационарный ящик, организованный в каждом центре социальной поддержки населения. В МФЦ документы принимают по предварительной записи по телефону 8 (800) 100-42-12, - рассказали в министерстве социальной защиты Хабаровского края.

А для инвалидов 1 группы и людей старше 80 лет введен особый порядок, им вообще не надо будет никуда выходить из дома. Их заявления социальные работники будут принимать на дому.

Напомним, что в Хабаровском крае сейчас действуют карантинные меры, призванные не допустить коронавирусной инфекции. Отменены все массовые культурные и спортивные мероприятия. На дистанционный режим обучения переведены студенты местных вузов, на него же, только после весенних каникул отправятся и школьники. В регионе закрываются для посетителей театры, библиотеки и музеи. В последних посмотреть экспозиции и послушать интересные лекции можно будет чрез интернет.

- По состоянию на утро 25 марта в Хабаровском крае в инфекционном госпитале находятся 4 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 с легким течением, 20 пациентов с внебольничными пневмониями (движение за сутки: поступило 8; выписано с выздоровлением - 8). Также за сутки выписано с выздоровлением 10 человек с ОРВИ, новых больных не поступало. Тяжелых больных нет, - сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Также в изоляторе сейчас находятся 10 человек, которые близко контактировали с людьми, заболевшими коронавирусной инфекцией. Все они в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания у них нет - отмечают в ведомстве.