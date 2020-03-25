2020-03-25T05:37:50+03:00
Общество

В Хабаровском крае заявления в центры соцподдержки от людей старше 80 лет будут принимать на дому

Остальным рекомендуют записываться на прием по телефону и на сайтах центров
Борис КОКУРИН
Поделиться:
В Хабаровском крае заявления в центры соцподдержки от людей старше 80 лет будут принимать на домуВ Хабаровском крае заявления в центры соцподдержки от людей старше 80 лет будут принимать на домуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Как сообщают в региональном минсоцзащиты, из-за пандемии коронавируса во всех центрах социальной поддержки населения прием временно будет осуществляться только по предварительной записи. Для этого там выделены приемные дни - понедельник и четверг, записаться на прием можно по телефону горячей линии, либо на сайте учреждения.

- Также документы на назначение либо продление мер социальной поддержки принимают через портал государственных и муниципальных услуг, почтовым отправлением, через стационарный ящик, организованный в каждом центре социальной поддержки населения. В МФЦ документы принимают по предварительной записи по телефону 8 (800) 100-42-12, - рассказали в министерстве социальной защиты Хабаровского края.

А для инвалидов 1 группы и людей старше 80 лет введен особый порядок, им вообще не надо будет никуда выходить из дома. Их заявления социальные работники будут принимать на дому.

Напомним, что в Хабаровском крае сейчас действуют карантинные меры, призванные не допустить коронавирусной инфекции. Отменены все массовые культурные и спортивные мероприятия. На дистанционный режим обучения переведены студенты местных вузов, на него же, только после весенних каникул отправятся и школьники. В регионе закрываются для посетителей театры, библиотеки и музеи. В последних посмотреть экспозиции и послушать интересные лекции можно будет чрез интернет.

- По состоянию на утро 25 марта в Хабаровском крае в инфекционном госпитале находятся 4 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 с легким течением, 20 пациентов с внебольничными пневмониями (движение за сутки: поступило 8; выписано с выздоровлением - 8). Также за сутки выписано с выздоровлением 10 человек с ОРВИ, новых больных не поступало. Тяжелых больных нет, - сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Также в изоляторе сейчас находятся 10 человек, которые близко контактировали с людьми, заболевшими коронавирусной инфекцией. Все они в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания у них нет - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что делать если затопили соседей снизу
Это может случиться с каждым: в самый неожиданный момент звонит телефон и разъяренные соседи сообщают, что вы их топите. Разбираемся, как избежать огромных компенсаций за ущерб и окончательно не испортить отношения с другими жильцами
Новости 24
Семьи в ЕАО получили региональный маткапитал
Подростки с риском для жизни проверяли лед на прочность в Биробиджане
Роспотребнадзор в Хабаровском крае приостанавливает проверки
Пять ледовых переправ закрыли в Хабаровском крае
Военные из Хабаровска добрались на лыжах до Татарска Новосибирской области
В Хабаровском крае помогают пожилым людям на дому
Работник автомойки попал в аварию на машине клиента в Хабаровске
В Хабаровском крае 25 марта 2020 года четыре природных пожара
Сообщения об отмене поездов в Хабаровском крае оказались фейком
В частный сектор Хабаровска тянут оптоволокно
Пассажирам поездов в Хабаровском крае вернут деньги за отмененные поездки
В детском садике Хабаровска потребовали сдать анализ на коронавирус
В мэрии Хабаровска поделились машинами с врачами
Три пассажира пострадали в аварии с иномарками в Хабаровске
Житель ЕАО потерял полмиллиона рублей, спасая свои сбережения
«Школа молодой семьи» в Хабаровске временно не работает
В музее изобразительных искусств Комсомольска изменили правила работы
В Хабаровске стартовало производство упаковки из пластика и бумаги
Женщины-военнослужащие готовятся к участию в параде в Хабаровске
В Еврейской автономии 24 марта под наблюдением врачей 128 человек