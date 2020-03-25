Теперь без норовируса: к 9 мая в Хабаровске запустят обновленный пешеходный фонтан

В Хабаровске еще не везде сошел снег, но рабочие парка на набережной Амура уже принялись за восстановление знаменитого пешеходного фонтана, находящегося рядом со стадионом имени Ленина - главной футбольной ареной краевого центра. Профилактику достаточно сложного гидротехнического сооружения ведут специалисты дирекции спортивных сооружений Хабаровского края. Запуск фонтана запланирован на 9 мая и времени остается не так много.

- Объект оборудован 21 насосной установкой для динамичной подачи воды, двумя фильтровальными установками - объем каждой 500 кубометров - для фильтрации воды, сетью водяных трубопроводов протяженностью 5 километров. Все это многочисленное инженерное оборудование в зимний период прошло техническую ревизию, уже установлено и готово к сезонной эксплуатации, - подчеркнул Сергей Царьков, и.о. мастера коммунально-эксплуатационного управления ДССХК.

Не останутся без внимания и светомузыкальные системы фонтана, демонтированные во время прошлогоднего паводка.

- Серьезные коррективы в эксплуатацию этого объекта внес паводок в августе прошлого года. Чтобы сохранить дорогостоящее электронно-вычислительное и световое оборудование фонтана, мы были вынуждены его полностью демонтировать, - рассказал Иван Семенчуков, инженер-электроник ДССХК. - В результате этой весной с нуля мы вновь подключили и настроили все электронные системы, произвели диагностику и регулировку 168 клапанов подачи воды, 60 контролеров для управления светом и 187 светильников пешеходного фонтана. После последствий паводка были восстановлены все без исключения подтопленные кабельные сети, протяженность которых составляет более 10 километров.

Пробный запуск - первый в этом году - будет произведен с наступлением стабильных положительных температур - обещают инженеры. Это необходимо для проверки всех систем сооружения. В прошлом году пешеходный фонтан вынужден был закрыться гораздо раньше наступления холодов. Причина не только в паводке, но и в том, что в воде, в которой с удовольствием купались малыши и взрослые, нашли норовирусную инфекцию. Так что главное внимание сейчас фильтровальной установке и очистке фонтана от мусора и грязи.

- Объем восстановительных и профилактических работ нашими силами уже проведен достаточно серьезный, - подчеркнул Александр Павлинов, генеральный директор учреждения. - Однако для устранения всех замечаний Роспотребнадзора потребуется порядка 3,5 миллиона рублей. За счет этих средств дополнительно будет установлено четыре фильтровальные установки, две более мощные установки ультрафиолетового обеззараживания воды. Также по проекту запланирован монтаж механической подачи химических реагентов для обеззараживания и выравнивания уровня Ph, чтобы вода соответствовала всем санитарным нормам.

Проектно-сметная документация для ремонтно-монтажных работ уже готова, сейчас идет выбор подрядчика. Также в этом году чаши фонтана огородят специальными решетками, но, как уверяют в дирекции, на внешнем виде сооружения и его функциональности это никак не скажется - фонтан по-прежнему останется пешеходным.