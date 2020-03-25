В Биробиджане модернизируют 13 автомобильных дорог

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Накануне состоялось заседание постоянных комиссий Биробиджанской городской думы, где обсуждался вопрос с ремонтом дорог в областном центре. В актовом зале собралось более 20 человек - депутаты, чиновники, сотрудники надзорных органов и представители СМИ. Как сообщил руководитель управления ЖКХ мэрии Биробиджана Павел Былинкин, реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице ЕАО стартовала в прошлом году - при финансовой поддержке федерального бюджета. В 2020 году обновление муниципальной сети автодорог продолжится.

- В текущем году планируется отремонтировать 13 автомобильных дорог протяженностью 17,4 километра. Это позволит привести к нормативным требованиям 30,8% общегородской сети автомобильных дорог. На эти цели выделено 150 миллионов рублей из федерального бюджета. В настоящее время проводится процедура контрактования, и первые результаты уже есть - заключен муниципальный контракт с ООО «ПМК «Биробиджанводстрой» на ремонт участка дороги от городского кладбища до улицы Советской. Сумма контракта - около 18 миллионов рублей, - рассказал Павел Былинкин.

По его словам, в настоящее время готовятся аукционы по ремонту остальных муниципальных дорог, попавших в соответствующий перечень. На некоторых участках планируется положить асфальтобетонное покрытие, несколько улиц (в том числе - Гвардейская и Вокзальная) подвергнутся гравийному ремонту.

- На всех дорогах, кроме улицы Мичурина, ремонтниками будет использована так называемая геосетка. Современные материалы дают возможность избежать трещин, которые начинают появляться на асфальтобетонном покрытии через какое-то время после ремонта, - пояснил Павел Былинкин.

Кто-то из депутатов заметил, что качество ремонта автомобильных дорог, проведенного в прошлом году в Биробиджане, оставляет желать лучшего. Снег растаял - и обнажились многочисленные дефекты, угрожающие автомобилистам и пешеходам. Начальник управления ЖКХ мэрии Биробиджана заверил присутствующих, что подрядчики устранят выявленные недоделки.

Небезопасный мост через Биру дожидается реконструкцииФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ

Поделился Павел Былинкин и планами по обновлению автомобильного моста через Биру, расположенного в районе Биршоссе. Состояние этого сооружения, соединяющего центр столицы ЕАО с правобережными микрорайонами, не отвечает требованиям безопасности, и в прошлом году решено было провести его реконструкцию при поддержке федерального центра. Но процесс модернизации объекта затянулся из-за проблем с проектированием.

- В настоящее время проектная организация работает над тем, чтобы внести изменения в способ реконструкции моста. Изначально предполагалось использовать старые пролетные строения, но затем от этой идеи отказались, чтобы обеспечить долговечность конструкции, - подчеркнул Павел Былинкин. - В конце мая, после государственной экспертизы, целевые заявки из Биробиджана будут направлены в Москву - для финансирования крупномасштабного проекта.