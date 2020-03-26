Борьба с коронавирусом на всех фронтах

Коронавирус продолжает своё путешествие по миру – на сегодняшний день зарегистрировано более 500 тысяч заболевших. Дабы предотвратить распространение COVID-19 в России, президент Владимир Владимирович Путин 25 марта обратился к народу, сказав, что россиян ждут длинные выходные, перенос голосования по Конституции и продление льгот. Но депутат Государственной Думы Борис Гладких считает, что главное в борьбе с пандемией – это самодисциплина. В эфире радио «Комсомольская правда – Хабаровск» он рассказал, на что стоит обратить особое внимание в речи президента, какая поддержка оказывается жителям нашего края и почему коронавирус обошел Хабаровск.

Борис Гладких, депутат Государственной ДумыФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 27_03_2020.