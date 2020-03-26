2020-03-27T08:06:56+03:00
Это - Хабаровск!

Борьба с коронавирусом на всех фронтах

Прямой эфир 27 марта на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
Поделиться:
Коронавирус у нас не пройдетКоронавирус у нас не пройдетФото: Сергей ПЯТКОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус продолжает своё путешествие по миру – на сегодняшний день зарегистрировано более 500 тысяч заболевших. Дабы предотвратить распространение COVID-19 в России, президент Владимир Владимирович Путин 25 марта обратился к народу, сказав, что россиян ждут длинные выходные, перенос голосования по Конституции и продление льгот. Но депутат Государственной Думы Борис Гладких считает, что главное в борьбе с пандемией – это самодисциплина. В эфире радио «Комсомольская правда – Хабаровск» он рассказал, на что стоит обратить особое внимание в речи президента, какая поддержка оказывается жителям нашего края и почему коронавирус обошел Хабаровск.

Борис Гладких, депутат Государственной Думы Фото: Сергей ПЯТКОВ

Борис Гладких, депутат Государственной ДумыФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 27_03_2020.

Борис Гладких

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Нерабочая неделя в Хабаровске: как будут работать торговые центры
Приморские волонтеры приостановили поиски пропавшего под Хабаровском МиГа
Нерабочая неделя в Комсомольске: работа общественного транспорта с 28 марта по 5 апреля
Городская бабочка ожила в Хабаровске
Истребители заправились в небе над Хабаровским краем
На время «вирусных каникул» единые расчетные центры ПАО «ДЭК» переходят на дистанционный режим работы
Режим повышенной готовности ввели в Хабаровске из-за угрозы коронавируса
Впервые в истории Хабаровской филармонии дадут онлайн-концерт
Нерабочая неделя в Хабаровске не коснется бань
Экологический «Час земли» коснулся Хабаровского края
Горожанина с марихуаной задержали в Хабаровском крае
Водитель в Хабаровске чудом выжил после наезда на ограждение
В правительстве Хабаровского края выделили машины для врачей
Мнение о пользе поджогов травы оспорили в минприроды Хабаровского края
Федеральные власти помогут Хабаровскому краю бороться с коронавирусом
В Хабаровском крае пройдет Неделя охраны труда
Зоосад под Хабаровском закрыли для посещений
Еще пять переправ закрыли в Хабаровском крае
В правительстве ЕАО отдадут машины медикам
В театре «Триада» в Хабаровске отменили спектакли на март-апрель
В Китае по соседству с Хабаровским краем и ЕАО 26 марта зараженных коронавирусом два человека
Погода сегодня: в Хабаровске 27 марта 2020 года ожидается дождь
Цены на рыбную продукцию в Хабаровском крае повышать не планируют
В драмтеатре Комсомольска переносят спектакли
Стадион имени Ленина закрыли на карантин в Хабаровске