2020-03-26T09:48:43+03:00
Общество

Какие поправки в Конституцию жители Хабаровского края считают важными

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изучил мнение россиян по этому вопросу
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Больше всего людей волнуют вопросы здравоохранения, защиты детей и социальной поддержки.Больше всего людей волнуют вопросы здравоохранения, защиты детей и социальной поддержки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Уже скоро состоится общероссийское голосование по поправкам, предложенным в Конституцию. Напомним, свое мнение нам предстоит выразить по целому ряду важных моментов. Однако что именно люди считают наиболее значимым для себя?

В бесспорных лидерах – вопросы медицины. Девяносто пять процентов россиян считают крайне важной поправку о роли государства как гаранта доступности и качества медицинского обслуживания. «Детский вопрос» волнует 93 процента опрошенных. Значимым они считают признание детей приоритетным направлением госполитики и, как следствие, обязательные меры социальной поддержки подрастающего поколения.

На третьем месте, с отрывом всего в один процент, идут поправки о защите и сохранении уникального природного многообразия нашей родины, гарантия адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат, а также обязательная ежегодная индексация пенсий. Эти предложения важны для 92 процентов россиян.

Поддержку государства научно-техническому развитию страны считают значимым моментом 91 процент. Девять из десяти поддерживают поправку о признании государства ответственным за защиту прав трудящихся и установление МРОТ в привязке к прожиточному минимуму (90 процентов).

Закрепление в Конституции защиты исторической правды – запрет на фальсификацию истории и умаление подвига народа при защите Отечества – поддерживает 89 процентов. Такая же доля опрошенных за положение территориальной целостности и неделимости страны.

Закрепить в Конституции обеспечение защиты цифровой информации и персональных данных считает важным 86% россиян. Также 85% признают значимость, равноценную конституционной, в защите животных и формировании ответственного отношения к ним. Такая же доля россиян считает важным поправку о роли России в международных отношениях, согласно которой наше государство принимает меры по поддержке и укреплению международной безопасности и обеспечивает мирное сосуществование государств и народов.

Из 10 россиян 8 считают важными ввести ограничения для муниципальных и государственных чиновников на хранение материальных ценностей за пределами РФ, а также запрет иметь гражданство или недвижимость за границей (81%). Важным конституционно защитить институт брака как союз женщины и мужчины считает 80% наших соотечественников.

Менее 80% поддержки набрали следующие поправки: приоритет Конституции над международным правом (73%); ответственность со стороны государства за защиту прав соотечественников, проживающих за рубежом (71%), снятие ограничения для бывшего или нынешнего президента на участие в будущих президентских выборах (61%), а также создание единой публичной системы власти (57%).

Как видно из опроса, люди активно поддерживают поправки, направленные на улучшение качества жизни и защиту Отечества от внешних посягательств. Перемены в политическом строе для них не так важны – поправки о расширении полномочий Совета Федераций и расширение полномочий Госдумы поддерживают по 47 процентов россиян.

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