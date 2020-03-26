Клиника слуха «Аудионика»: команда профессионалов

«Аудионика» открыла первую клинику слуха в Хабаровске в 2009 году. Именно отсюда началась наша история помощи людям. Сегодня это сеть клиник, которая помогает слышать людям по всему Дальнему Востоку, в Сибири и Хакасии. «Аудионика» - это команда профессионалов: сурдологов, сурдоакустиков, аудиологов, которые регулярно проходят обучение новым технологиям и идут в ногу со временем. «Аудионика» сотрудничает с проверенными поставщиками технических средств коррекции слуха мирового уровня из Германии, Швейцарии, Дании.

Вот уже более 11 лет мы работаем в 16 городах Дальнего Востока, Сибири и Хакасии. За это время более 15 000 человек с нашей помощью вернулись к нормальному общению и полноценной жизни в обществе.

Клиника слуха «Аудионика» - это:

- лечение и слухопротезирование;

- бесплатная программа профилактики снижения слуха у населения;

- подготовка специалистов высокого уровня - обучение у отечественных и зарубежных экспертов;

- высокий уровень сервиса;

- гарантия качества.

Сегодня в Хабаровске работают два отделения, где каждый может получить бесплатную консультацию специалиста, пройти диагностику слуха на современном оборудовании и решить практически любую проблему с тугоухостью.

Берет на себя «Аудионика» и общественно-полезную нагрузку: компания проводит большую работу по адаптации и социализации слабослышащих людей, организует лекции и встречи, становится партнером инклюзивных мероприятий. Участниками наших лекций о том, как сохранить слух здоровым и что делать, если нарушения уже появились, становятся люди самых разных возрастов - от школьников до пенсионеров. Мы осуществляем выезды в детские учреждения, дома ветеранов, собираем людей в библиотеках города и на предприятиях.

Отдельной строкой хочется выделить большую информационную работу, которую наши специалисты проводят для врачей Хабаровска - это актуализация знаний и знакомство с новыми трендами в отрасли. Мы всегда стараемся держать коллег в курсе последних событий в направлении сохранения и коррекции слуха.

Волонтерская инициатива «Слухмобиль»

Слухмобиль - это символ специалистов по слуху «Аудионика» в Хабаровске. Это специально укомплектованный автомобиль, который ежедневно несет свою вахту в разных районах города. Летом на набережной и площадях, зимой - в поликлиниках, аптеках и образовательных учреждениях, на предприятиях. Экипаж Слухмобиля - специалисты по слуху, которые не только быстро и бесплатно проведут экспресс-диагностику и ознакомят с результатами, но и сориентируют человека по дальнейшим шагам.

Выступления

Специалисты по слуху «Аудионика» стараются принимать участие во всех значимых мероприятиях города, посвященных здоровью. Мы поднимаем вопросы, которых раньше никто не касался в Хабаровске. Наша цель - обратить внимание людей на проблему тугоухости, которая в последнее время обретает все большую актуальность. Выступая наряду с привычными всем терапевтами и эндокринологами, мы как бы открываем новую страницу в знаниях людей о своем здоровье.

Активная просветительская деятельность

Наши эксперты проводят большую работу с населением города не только во время выездов Слухмобиля или на городских праздниках - мы ведем работу в том числе и онлайн! Наши электронные ресурсы регулярно пополняются важной информацией о слухе, мы распространяем образовательные брошюры о слухопротезировании, принимаем участие в инициативах программы «Здоровый Хабаровск».

Профилактика

Профилактика - это важнейшее направление нашей общественной деятельности. Каждый человек может бесплатно пройти диагностику слуха в нашей клинике и получить индивидуальную программу сохранения слуха или предотвращения его дальнейшего падения. Мы хотим, чтобы люди были осведомлены о том, что проблемы здорового слуха так же важны, как и проблемы здорового зрения или, например, зубов.

Наша миссия

Помочь слабослышащим людям снова слышать и общаться уверенно. Возвращая людям слух, мы возвращаем им качество жизни.Каждый человек, вне зависимости от возраста, достоин того, чтобы слышать все звуки этого мира!

С каждым годом наука шагает все дальше, открываются новые горизонты, человек все больше узнает о своем здоровье - мы, специалисты по слуху «Аудионика», держим руку на пульсе этих изменений: современные технологии, новейшие разработки, последние открытия в области слуха - все это мы делаем доступным для жителей Хабаровска!