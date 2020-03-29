В Хабаровском крае ветераны начнут получать юбилейные выплаты к 75-летию победы уже в апреле

Разгулявшийся коронавирус меняет привычную жизнь людей во всем мире. В России, по сравнению с той же Европой заболевших не так много. Чтобы так и было дальше, меры предпринимаются серьезные: правительство призывает людей по возможности работать из дома, закрываются все увеселительные, развлекательные и спортивные сооружения, школы, детские сады уходят на выходные, продлеваются каникулы. Ведь главное оружие против вируса – разобщение людей, утверждают инфекционисты. Чем меньше мы будут между собой контактировать, тем легче удастся стране пережить мировую пандемию.

РАБОТА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

В этих условиях социальным службам края придется работать по-новому – сократив до минимума количество посетителей, с одной стороны и с другой продолжая выполнять все свои функции. Что касается ветеранов, они начнут получать юбилейные выплаты в честь 75 годовщины окончания Великой Отечественной войны уже в апреле.

- Выплаты пройдут в беззаявительном порядке. Начиная с 3 апреля деньги переведут тем, кто получает пенсию по почте. А тем, кто получает пенсию через кредитные учреждения, краевые выплаты будут произведены, начиная с 10 апреля, а федеральные – по линии ПФР – с 19 апреля, - отметила Светлана Петухова, министр социальной защиты населения Хабаровского края.

По указу Президента размер федеральной выплаты для участников Великой Отечественной войны составит 75 тысяч рублей. Для тружеников тыла - 50 тысяч рублей. Размер краевой выплаты для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, вдов участников ВОВ, а также бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей составит 20 тысяч рублей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, гетто и тюрем получат по 10 тысяч рублей. Жители Хабаровского края, относящиеся к категории «дети военного времени», получат по тысяче рублей.

- Деньги на это есть, - подчеркнула Светлана Петухова. – Что касается выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет, то Президент дал поручение сократить на месяц сорок начала назначения выплат. Мы к этому готовы. Данной мерой поддержки в крае смогут воспользоваться не менее 13 тысяч семей. На эти цели предусмотрено 1,9 миллиарда рублей. Из них 300 миллионов рублей – средства краевого бюджета.

ПРОЦЕДУРУ ОФОРМЛЕНИЯ УПРОСТИЛИ

Пособие можно будет оформить без справки о доходах, что существенно упростит процедуру. Необходимо будет только передать в ведомство заявление, в котором указать счет - куда переводить деньги. Данные о доходах семьи соцработники будут получать напрямую из налоговой службы.

Упростится процедура и для тех, кто уже получает какие-то меры социальной поддержки. Это пособия тем, кто имеет детей до двух лет, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсация расходов на их оплату малоимущим ветеранам боевых действий. Как отмечают в краевом минсоцзащиты льготы без подтверждения документов будут продлены до 1 сентября.

Несмотря на то, что практически вся страна на следующей неделе уходит на «коронавирусные каникулы», центры социальной поддержки все-таки будут принимать тех, кто впервые обращается за их услугами. Но прием будет осуществляться по предварительной записи, хотя предпочтительней все же подать документы по почте или через портал «Госуслуги».