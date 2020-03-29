В Хабаровском крае ветераны начнут получать юбилейные выплаты к 75-летию победы уже в апреле
Разгулявшийся коронавирус меняет привычную жизнь людей во всем мире. В России, по сравнению с той же Европой заболевших не так много. Чтобы так и было дальше, меры предпринимаются серьезные: правительство призывает людей по возможности работать из дома, закрываются все увеселительные, развлекательные и спортивные сооружения, школы, детские сады уходят на выходные, продлеваются каникулы. Ведь главное оружие против вируса – разобщение людей, утверждают инфекционисты. Чем меньше мы будут между собой контактировать, тем легче удастся стране пережить мировую пандемию.
РАБОТА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
В этих условиях социальным службам края придется работать по-новому – сократив до минимума количество посетителей, с одной стороны и с другой продолжая выполнять все свои функции. Что касается ветеранов, они начнут получать юбилейные выплаты в честь 75 годовщины окончания Великой Отечественной войны уже в апреле.
- Выплаты пройдут в беззаявительном порядке. Начиная с 3 апреля деньги переведут тем, кто получает пенсию по почте. А тем, кто получает пенсию через кредитные учреждения, краевые выплаты будут произведены, начиная с 10 апреля, а федеральные – по линии ПФР – с 19 апреля, - отметила Светлана Петухова, министр социальной защиты населения Хабаровского края.
По указу Президента размер федеральной выплаты для участников Великой Отечественной войны составит 75 тысяч рублей. Для тружеников тыла - 50 тысяч рублей. Размер краевой выплаты для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, вдов участников ВОВ, а также бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей составит 20 тысяч рублей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, гетто и тюрем получат по 10 тысяч рублей. Жители Хабаровского края, относящиеся к категории «дети военного времени», получат по тысяче рублей.
- Деньги на это есть, - подчеркнула Светлана Петухова. – Что касается выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет, то Президент дал поручение сократить на месяц сорок начала назначения выплат. Мы к этому готовы. Данной мерой поддержки в крае смогут воспользоваться не менее 13 тысяч семей. На эти цели предусмотрено 1,9 миллиарда рублей. Из них 300 миллионов рублей – средства краевого бюджета.
ПРОЦЕДУРУ ОФОРМЛЕНИЯ УПРОСТИЛИ
Пособие можно будет оформить без справки о доходах, что существенно упростит процедуру. Необходимо будет только передать в ведомство заявление, в котором указать счет - куда переводить деньги. Данные о доходах семьи соцработники будут получать напрямую из налоговой службы.
Упростится процедура и для тех, кто уже получает какие-то меры социальной поддержки. Это пособия тем, кто имеет детей до двух лет, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсация расходов на их оплату малоимущим ветеранам боевых действий. Как отмечают в краевом минсоцзащиты льготы без подтверждения документов будут продлены до 1 сентября.
Несмотря на то, что практически вся страна на следующей неделе уходит на «коронавирусные каникулы», центры социальной поддержки все-таки будут принимать тех, кто впервые обращается за их услугами. Но прием будет осуществляться по предварительной записи, хотя предпочтительней все же подать документы по почте или через портал «Госуслуги».
ИСТОЧНИК KP.RU
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