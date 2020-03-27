Энергетики Хабаровского края вводят ограничения по приему клиентов

Для предотвращения пандемии коронавируса нового типа Правительство России и власти Хабаровского края вводят множество превентивных мер. Пожалуй, самая эффективная - социальная изоляция. Заболевшим даже обычной ОРВИ рекомендуют оставаться дома, внешне здоровым - меньше бывать в местах массового скопления людей. Всю следующую неделю не будут работать кафе и рестораны, органы власти переходят на дистанционный режим работы.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИЕМА

Различные электронные сервисы позволяют производить многие операции, не отходя от домашнего компьютера. Оплачивать коммунальные услуги, например. Однако не все еще овладели этой технологией, некоторым проще заплатить в офисе. За теплоснабжение и горячее водоснабжение потребители Хабаровского края оплачивают квитанции в офисах ПАО «ДЭК» - агент АО «ДГК». Руководство компании просит граждан максимально использовать электронные сервисы и телефоны горячей линии для расчетов и общения с энергетиками. Тем же, кто все-таки придет в офис, сообщают о вводе ограничительных мер при личном посещении. Клиентам единых расчетных центров дополнительно доступна возможность обслуживания посредством расположенных рядом с центрами инфоматов.

- Согласно принятым мерам, количество единовременно находящихся клиентов в зале офиса не может превышать количество работающих окон, - сообщают в пресс-службе АО «ДГК». - Клиенты с повышенной температурой тела, признаками болезни не будут допущены в здание офиса. Посетителям, находящимся в зале, необходимо использовать индивидуальные средства защиты - маски, антисептики и придерживаться специальных зон ожидания.

Отметим, что сотрудники компании проводят ежедневный утренний фильтр, все работают в масках, тщательно следят за сангигиеной, в помещениях несколько раз в день проводится дезинфекция. Тем не менее, учитывая эпидемиологическую обстановку, ПАО «ДЭК» не исключает того, что все сотрудники перейдут на удаленную работу. Очный прием граждан в этом случае будет приостановлен. Сейчас три четверти административного персонала уже переведены на дистанционную работу.

КАК ОПЛАТИТЬ КВИТАНЦИИ ДИСТАНЦИОННО

Энергетики рекомендуют заблаговременно осуществить регистрацию в Личном кабинете, что позволит иметь возможность удаленного взаимодействия с компанией. Регистрация осуществляется без посещения офиса на сайте ДЭК в разделе «Личный кабинет» https://issa.dvec.ru/. Получить или предоставить копии документов можно через сервис «Интернет-приемная» на сайте ДЭК. Для оформления заявок, решения вопросов по подключению, сверки оплат, консультаций по иным вопросам введен дополнительный номер 8-800-7753777.

Получить консультацию по любой теме можно:

1. В личном кабинете клиента или в «Интернет-приемной» на сайте ДЭК;

2. По телефонам контактного центра 8 (800) 100 3 777, 8 800 775 3 777 или телефонам, указанным в квитанции, с 8:00 до 21:00 в будние дни, в субботу с 8:00 до 19:00.

3. Получить или предоставить копии документов можно по электронной почте, указанной в квитанции или через «Интернет-приемную». Данные сервисы позволяют вести прием и выдачу всех справок, расчетов в электронном виде.

Оплатить потребленные услуги без комиссии и без посещения офиса можно:

На сайте компании в разделе «Оплата» или в «Личном кабинете», в мобильном приложении ПАО «ДЭК», через сервис «Сбербанк-онлайн», в системе «Город» на сайте kvartplata.ru, без регистрации; в мобильном приложении «Квартплата +». Подробно - на сайте компании, в разделах «Онлайн-сервисы» и «Оплата».