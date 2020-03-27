Театр – лучшее лекарство
Прямой эфир 27 марта на 88,3 FM
Театр – лучшее лекарствоФото: Сергей ПЯТКОВ
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В этом году театры впервые отмечают свой профессиональный праздник в нерабочем режиме. «Прошедшим даже войну» бросил вызов коронавирус. Как театры справляются со сложившейся ситуацией и почему пока не стоит сдавать билеты, рассказали художественный руководитель Белого театра Андрей Трумба и директор Хабаровского краевого музыкального театра Константин Зайнулин.
Андрей Трумба, художественный руководитель Белого театра и Константин Зайнулин, директор Хабаровского краевого музыкального театраФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск 27_03_2020.
День театра
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