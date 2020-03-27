Предприниматели ЕАО могут получить льготы в сложный период

НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ НА ЗАВТРА

Введение ограничительных мер, связанных со сдерживанием распространения в стране коронавируса COVID-2019, встревожило предпринимательское сообщество ЕАО. На неопределенный срок в регионе отменены массовые культурные мероприятия - по неофициальным источникам, местный шоу-бизнес и рекламные агентства потеряли часть доходов из-за несостоявшихся концертов. Не вызвало оптимизма у деловых людей и объявление о нерабочей неделе в России.

- Под удар могут попасть частные детские сады и другие структуры, где задействован частный бизнес. Не исключено, что потеряют доходы и другие бизнесмены в связи с многочисленными запретами и вынужденной самоизоляцией граждан. Выручка упадет, а аренду все-равно придется платить в полном объеме. Если не принять необходимые меры по поддержке малого бизнеса, это может привести к разорению предпринимателей, - рассказал биробиджанский предприниматель Александр Романов.

Он записал видеоролик с призывом о помощи к органам власти и разместил его в социальных сетях. Готовится также коллективное обращение местных предпринимателей в правительство ЕАО и мэрию Биробиджана. Впрочем, у властей уже есть план действий - как собственный, так и по итогам обращения президента.

Сейчас в областном правительство прорабатывают меры, которые помогут предпринимателям удержаться на плавуФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖЕЙ И ЛЬГОТНЫЕ СТАВКИ

Как сообщила корреспонденту «КП» - Хабаровск» Ольга Дубоделова, руководитель областного управления экономики, по поручению врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна в Еврейской автономии создана рабочая группа. Специалисты разрабатывают план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития региональной экономики и недопущению ухудшения социально-экономической ситуации в период распространения коронавирусной инфекции.

- Одно из предложений - предоставить предпринимателям отсрочку по уплате арендных и налоговых платежей. Если предприниматель арендует государственное имущество (областную или муниципальную собственность), ему предоставят отсрочку. Мы предлагаем, чтобы федеральный центр компенсировал предпринимателям в связи с ограничением работ фактически понесенные затраты на коммунальные услуги, - рассказала Ольга Дубоделова.

По ее словам, региональная организация «Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства», в которую входят Инвестиционное агентство ЕАО и микрокредитная компания, разрабатывают льготные продукты, учитывая сегодняшнюю ситуацию. Также эти организации снижают процентные ставки, устанавливают льготные периоды рассрочки и отсрочки платежей и другие льготные периоды по выплате основного долга.

- Все наши предложения будут переданы в федеральный центр до первого апреля. До предпринимательского сообщества ЕАО будет доведена актуальная информация. Так как сейчас временно ограничены массовые мероприятия, мы не можем провести круглые столы с бизнесменами. Но можно звонить в областное управление экономики - специалисты ответят на все вопросы, связанные с поддержкой бизнеса, - пояснила Ольга Дубоделова.