2020-03-27T11:26:54+03:00
Общество

Предприниматели ЕАО могут получить льготы в сложный период

Среди планируемых мер поддержки на время эпидемии коронавируса - отсрочка арендных и налоговых платежей, компенсация расходов на зарплату
Виктор ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Мелкий бизнес особенно чувствителен к грядущим изменениямМелкий бизнес особенно чувствителен к грядущим изменениямФото: Виктор ЧЕРНЕНКО
Изменить размер текста:

НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ НА ЗАВТРА

Введение ограничительных мер, связанных со сдерживанием распространения в стране коронавируса COVID-2019, встревожило предпринимательское сообщество ЕАО. На неопределенный срок в регионе отменены массовые культурные мероприятия - по неофициальным источникам, местный шоу-бизнес и рекламные агентства потеряли часть доходов из-за несостоявшихся концертов. Не вызвало оптимизма у деловых людей и объявление о нерабочей неделе в России.

- Под удар могут попасть частные детские сады и другие структуры, где задействован частный бизнес. Не исключено, что потеряют доходы и другие бизнесмены в связи с многочисленными запретами и вынужденной самоизоляцией граждан. Выручка упадет, а аренду все-равно придется платить в полном объеме. Если не принять необходимые меры по поддержке малого бизнеса, это может привести к разорению предпринимателей, - рассказал биробиджанский предприниматель Александр Романов.

Он записал видеоролик с призывом о помощи к органам власти и разместил его в социальных сетях. Готовится также коллективное обращение местных предпринимателей в правительство ЕАО и мэрию Биробиджана. Впрочем, у властей уже есть план действий - как собственный, так и по итогам обращения президента.

Сейчас в областном правительство прорабатывают меры, которые помогут предпринимателям удержаться на плаву Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Сейчас в областном правительство прорабатывают меры, которые помогут предпринимателям удержаться на плавуФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖЕЙ И ЛЬГОТНЫЕ СТАВКИ

Как сообщила корреспонденту «КП» - Хабаровск» Ольга Дубоделова, руководитель областного управления экономики, по поручению врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна в Еврейской автономии создана рабочая группа. Специалисты разрабатывают план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития региональной экономики и недопущению ухудшения социально-экономической ситуации в период распространения коронавирусной инфекции.

- Одно из предложений - предоставить предпринимателям отсрочку по уплате арендных и налоговых платежей. Если предприниматель арендует государственное имущество (областную или муниципальную собственность), ему предоставят отсрочку. Мы предлагаем, чтобы федеральный центр компенсировал предпринимателям в связи с ограничением работ фактически понесенные затраты на коммунальные услуги, - рассказала Ольга Дубоделова.

По ее словам, региональная организация «Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства», в которую входят Инвестиционное агентство ЕАО и микрокредитная компания, разрабатывают льготные продукты, учитывая сегодняшнюю ситуацию. Также эти организации снижают процентные ставки, устанавливают льготные периоды рассрочки и отсрочки платежей и другие льготные периоды по выплате основного долга.

- Все наши предложения будут переданы в федеральный центр до первого апреля. До предпринимательского сообщества ЕАО будет доведена актуальная информация. Так как сейчас временно ограничены массовые мероприятия, мы не можем провести круглые столы с бизнесменами. Но можно звонить в областное управление экономики - специалисты ответят на все вопросы, связанные с поддержкой бизнеса, - пояснила Ольга Дубоделова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как аптеки зарабатывают миллионы, раскручивая покупателей на ненужные им лекарства
Депутаты Госдумы подготовили законопроекты, которые должны сдержать в России рост цен на лекарства. Корреспондент «Комсомолки» попробовала устроиться на работу фармацевтом и выяснить, к чему приведет закручивание гаек
Новости 24
Нерабочая неделя в Хабаровске: как будут работать торговые центры
Приморские волонтеры приостановили поиски пропавшего под Хабаровском МиГа
Нерабочая неделя в Комсомольске: работа общественного транспорта с 28 марта по 5 апреля
Городская бабочка ожила в Хабаровске
Истребители заправились в небе над Хабаровским краем
На время «вирусных каникул» единые расчетные центры ПАО «ДЭК» переходят на дистанционный режим работы
Режим повышенной готовности ввели в Хабаровске из-за коронавируса
Впервые в истории Хабаровской филармонии дадут онлайн-концерт
Нерабочая неделя в Хабаровске не коснется бань
Экологический «Час земли» коснулся Хабаровского края
Горожанина с марихуаной задержали в Хабаровском крае
Водитель в Хабаровске чудом выжил после наезда на ограждение
В правительстве Хабаровского края выделили машины для врачей
Мнение о пользе поджогов травы оспорили в минприроды Хабаровского края
Федеральные власти помогут Хабаровскому краю бороться с коронавирусом
В Хабаровском крае пройдет Неделя охраны труда
Зоосад под Хабаровском закрыли для посещений
Еще пять переправ закрыли в Хабаровском крае
В правительстве ЕАО отдадут машины медикам
В театре «Триада» в Хабаровске отменили спектакли на март-апрель
В Китае по соседству с Хабаровским краем и ЕАО 26 марта зараженных коронавирусом два человека
Погода сегодня: в Хабаровске 27 марта 2020 года ожидается дождь
Цены на рыбную продукцию в Хабаровском крае повышать не планируют
В драмтеатре Комсомольска переносят спектакли
Стадион имени Ленина закрыли на карантин в Хабаровске