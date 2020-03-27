Президентский импульс: единая дальневосточная субсидия подстегнула Хабаровский край

Направить деньги в регионы не просто в качестве помощи, а на то, что остро необходимо населению – пожалуй, главный принцип предоставления «Единой дальневосточной субсидии» (ЕДС), которая стала эффективным инструментом политики развития Дальнего Востока в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина.

Механизм ЕДС предусматривает финансирование планов социального развития центров экономического роста в макрорегионе. На развитие социальной структуры с 2019 по 2021 год в 58 дальневосточных центрах экономического роста из федерального бюджета выделено 94,3 млрд рублей.

Пять из 58 дальневосточных центров экономического роста из них - в Хабаровском крае. Среди хабаровских центров экономического роста - агломерация «Комсомольск-на-Амуре – Амурск – Солнечный», Хабаровская агломерация, Николаевский и Верхнебуреинский центры развития, Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел. А в рамках Плана социального развития центров экономического роста реализуется 10 соцобъектов.

Бассейн «Н2О» в Чегдомыне

В Верхнебуреинском центре развития, в рабочем поселке Чегдомын, благодаря программе появился плавательный бассейн «Н2О». Помимо шести 25-метровых дорожек для плавания, теплого расслабляющего душа, в нем есть и беговая дорожка, и силовой тренажер, и пинг-понг. Сам бассейн рассчитан на 48 посещений в смену. Кроме того, имеется в «Н2О» и зал для «сухого плавания», тренажерный зал и кафе.

По словам местных жителей, бассейн смог повлиять на жизнь целого поселка, разнообразить ее, позволить гражданам посещать занятия, заниматься спортом и просто отдыхать с семьей и друзьями.

- Мы ждали с нетерпением, когда откроется бассейн. Он работает недавно, но уже сейчас можно сказать, что он играет важную роль для людей. Начали проводиться соревнования по плаванию среди любителей, команд предприятий, открылись кружки, - рассказал Василий Борода, преподаватель Чегдомынского горно-технического техникума.

Межтерриториальный центр экстренной медицинской помощи в Николаевске-на-Амуре

В рамках Николаевского центра развития начато строительство Лечебного корпуса центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре. Новый объект станет межтерриториальным центром по оказанию экстренной и плановой хирургической помощи, поможет организовать акушерский стационар II группы для «северной зоны» региона.

Это не только самый ожидаемый, но и самый крупный объект социальной сферы в Николаевске-на-Амуре. По словам министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько, главная задача – обеспечить всех жителей региона, независимо от места их проживания, возможностью получать медицинскую помощь на высоком уровне, в том числе и экстренную.

- В случае необходимости оказания экстренной помощи крайне важно соблюсти правило «золотого часа» при госпитализации. Порядка пяти часов уходит на экстренную доставку пациента в Хабаровск по воздуху. Именно поэтому было принято решение о создании такого центра для северных территорий, - отметил министр.

Проект уже прошел госэкспертизу. Его стоимость составила свыше двух млрд руб. Новый лечебный корпус будет оснащен современным оборудованием – УЗИ-аппаратами, компьютерным и магнитно-резонансным томографом. Помимо хирургического и акушерского отделений, на базе Лечебного корпуса будет организована работа сосудистого центра.

Дворец «Самбо» и борьба с туберкулезом в Хабаровске

В Хабаровской агломерации появятся два социальных объекта – это краевой дворец единоборств «Самбо» и противотуберкулезный диспансер.

Ввод в эксплуатацию первого запланирован уже на этот год. В «Самбо» вложено свыше 400 млн руб. из федеральной казны. Вместимость объекта - 1268 зрителей. Во дворце обустроены специализированные залы для борьбы и восточных единоборств.

Кроме того, проводится финансирование мероприятий по строительству автомобильных дорог и линий электропередач к «дальневосточным гектарам».

Медицина и спорт в Комсомольске-на-Амуре на новом уровне

Стоит отметить, что по распоряжению российского правительства «О Долгосрочном плане комплексного социально-экономического развития Комсомольск-на-Амуре» особое внимание уделяется объектам в городе Юности. Здесь возводятся Онкологический диспансер, Центр сложнокоординационных видов спорта, Центр игровых видов спорта и единоборств, а также реконструируется уличная дорожная сеть. Онкоцентр будет доступен не только комсомольчанам, но и жителям прилегающих районов – Комсомольского, Солнечного, Амурского районов и района имени Полины Осипенко. Кроме того, в конце 2020 года планируется завершить строительство Станции скорой медицинской помощи.

Водопровод и реконструкция автовокзала в Советской Гавани и Ванино

В соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева краевым правительством вместе с предприятиями (АО «СУЭК», АО «ВТУ», ОК «РУСАЛ», АО «Полиметалл») были подготовлены дополнительные предложения по финансированию за счет ЕДС мероприятий по развитию социнфраструктуры Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла. В качестве приоритетных выделены несколько объектов, среди которых подлежащий реконструкции аэровокзал «Май-Гатка», строительство комплекса с отделением скорой помощи КГБУЗ «Советско-Гаванская больница», реконструкция системы водоснабжения рабочего поселка Ванино и поселка Токи, а также возведение молодежного центра в Ванино.