2020-03-30T07:16:09+03:00
Происшествия

Пожарный из Облучья по пути на службу спас пострадавшего в ДТП жителя Китая

Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь
Евгения МОЛОТОВА
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Олег Симоненко ФОТО: ГУ МЧС России по ЕАООлег Симоненко ФОТО: ГУ МЧС России по ЕАО
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ЧП произошло ранним утром 23 марта. Заместитель начальника пожарно-спасательной части №6 города Облучья Олег Симоненко двигался на службу на своем автомобиле. Под откосом на проселочной дороге он заметил перевернутый на крышу автомобиль. Водитель не справился с управлением на мокрой трассе, микроавтобус занесло, опрокинуло и перевернуло кверху колесами.

- Я спустился к перевернутому автомобилю и увидел, что в машине находится мужчина, которого зажало при деформации кузова, - рассказал Олег Симоненко. - Я немедленно позвонил в службу 112, а сам обесточил аккумуляторную батарею, чтобы избежать возгорания.

Пострадавший оказался заблокирован в собственном автомобиле ФОТО: ГУ МЧС России по ЕАО

Пострадавший оказался заблокирован в собственном автомобиле ФОТО: ГУ МЧС России по ЕАО

Пострадавший автолюбитель, а им оказался житель Китайской Народной Республики, находился в сознании, но получил травму руки. До того момента, как к месту происшествия прибыли спасатели, Олег Симоненко находился с пострадавшим в салоне перевернутого автомобиля, оказывая ему психологическую помощь.

- Прибывшие бойцы пожарной охраны с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента приподняли покореженный транспорт и извлекли пострадавшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО. - Мужчину осмотрели медицинские работники, наложили повязку на травмированную руку. От госпитализации он отказался. Автомобиль восстановлению не подлежит.

Прибывшие медики оказали пострадавшему первую помощь ФОТО: ГУ МЧС России по ЕАО

Прибывшие медики оказали пострадавшему первую помощь ФОТО: ГУ МЧС России по ЕАО

Спасенный мужчина горячо поблагодарил сотрудников МЧС России.

- Пожарно-спасательные подразделения всегда готовы оказать помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях гражданам, - отметил Олег Владимирович. - Для этого наши служебные автомобили укомплектованы современными инструментами для деблокировки, например, в данном случае использовались гидравлические аварийно-спасательные ножницы, способные разрезать металл любого транспортного средства.

Также ГУ МЧС России в очередной раз напоминает гражданам о необходимости соблюдения скоростного режима, особенно на загородных трассах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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