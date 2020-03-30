В Комсомольском районе Хабаровского края у одного из местных жителей подозревают коронавирус

По данным министерства здравоохранения Хабаровского края, в Комсомольском районе появился первый человек с подозрением на коронавирус.

- Пациент с подозрением на новую коронавирусную инфекцию госпитализирован в инфекционный госпиталь города Комсомольска- на-Амуре, - рассказали в региональном минздраве.

Инфекционный госпиталь для зараженных коронавирусом в Городе юности развернут на базе 2 городской больницы. Как сообщает источник «КП»-Хабаровск», это женщина, побывавшая за границей, в отпуске, который она провела в странах, неблагополучных в части пандемии коронавируса.

- У человека есть симптомы острого респираторного вирусного заболевания. К сожалению, анализы на коронавирус в Комсомольске-на-Амуре не делаются, - отметил Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации города. - Так что все пробы, взятые у пациента, направлены в Хабаровск, ждем, что либо диагноз подтвердится, либо результат теста окажется отрицательным, но в любом случае пациент должен будет провести две недели в госпитале.

Также, как отметили в пресс-службе Комсомольска-на-Амуре, в городе сейчас соблюдаются все противовирусные мероприятия, принятые мэром. Однако, к сожалению, не все жители города, даже несмотря на то, что президент объявил «коронавирусные каникулы», остаются дома. Даже те, чья работа может выполняться дистанционно, приехали на работу, подвергая свою жизнь опасности.

Напомним, что ситуация с коронавирусом в Хабаровске на утро 30 марта 2020 года, по данным регионального министерства здравоохранения, складывается следующим образом: в Хабаровском инфекционном госпитале на базе десятой горбольницы находятся семь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Один пациент в стабильно тяжелом состоянии, двое в среднетяжелом лежат в отделении реанимации и интенсивной терапии, еще четверо в удовлетворительном состоянии - в изолированных боксах.

Также в хабаровском инфекционном госпитале находятся еще восемь пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, 34 человека с внебольничной пневмонией и 25 пациентов с ОРВИ. В изоляторе находится 13 человек, из числа близких контактов пациентов с установленным диагнозом COVID-19. Все они в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания у них нет, также один пациент с подозрением на новую коронавирусную инфекцию госпитализирован в инфекционный госпиталь в Комсомольске-на-Амуре.

В Хабаровском крае сейчас предпринимаются все возможные меры, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Людей, чья работа может выполняться дистанционно, убеждают оставаться дома, рестораны и кафе переходят на удаленную работу - осуществляют лишь доставку еды. Закрыты все спортивные, культурные и развлекательные объекты с массовым пребыванием людей, не работают вузы, школы и детские сады. Отменены спортивные состязания, концерты, спектакли и киносеансы. В то же время краевые власти призывают не верить фейкам о коронавирусе, распространяемым в соцсетях, а брать информацию у проверенных СМИ.