2020-03-30T08:22:41+03:00
Происшествия

Пожилая женщина погибла во время пожара в многоквартирном доме в ЕАО

Спасти ее безуспешно пытался родной сын и пожарный расчет
Евгения МОЛОТОВА
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Пожилая женщина погибла во время пожара в многоквартирном доме в ЕАО ФОТО: ГУ МЧС России по ЕАОПожилая женщина погибла во время пожара в многоквартирном доме в ЕАО ФОТО: ГУ МЧС России по ЕАО
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Вызов поступил на пульт пожарно-спасательной службы в половине двенадцатого утра в воскресенье 29 марта. Вызов пришел от жильца многоквартирного дома по улице Интернациональной в городе Облучье. Возгорание произошло в квартире на втором этаже трехэтажного дома. Хозяевами жилища оказались пожилая женщина-инвалид и ее сын.

Прибыв к месту происшествия пожарные расчеты эвакуировали 11 человек. После этого преступили к локализации и ликвидации возгорания. От огня пострадали не только мебель и личные вещи. Специалисты обнаружили тело женщины без признаков жизни. Ее сын рассказал, что пытался помочь матери-инвалиду, но не смог.

- В минувшее воскресение в городе Облучье произошел пожар в трехэтажном кирпичном доме. Сын пытался спасти из горящей квартиры мать – инвалида, но безуспешно. Пожарные подразделения эвакуировали его и еще 11 жильцов дома, ликвидировали пламя, - рассказал Иван Копысов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области. - Очаг возгорания оказался рядом с диваном. Множество окурков и следы оплавившейся электропроводки указывают на две версии произошедшего: воспламенения от непотушенной сигареты, либо короткое замыкание электропроводки.

ГУ МЧС России обращается к жителям Хабаровского края и ЕАО с просьбой внимательно относится к соблюдению правил противопожарной безопасности. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно позвонить по единому телефону вызова экстренных служб 112 или по номеру телефона пожарно-спасательных подразделений 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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