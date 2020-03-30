Биробиджанскую городскую думу миновала угроза ликвидации

БЕЗ ПАРЛАМЕНТА НЕ ОБОЙТИСЬ

Сегодня состоялось очередное заседание Биробиджанской городской думы шестого созыва. Мероприятие собрало 20 депутатов (кворум был), чиновников мэрии областного центра, сотрудников надзорных органов и представителей СМИ. В фойе городской администрации посетителям измерили температуру - повышения изменчивого показателя ни у кого не зафиксировали, всех пропустили. Несколько депутатов пожаловали в медицинских масках, опасаясь подхватить заразу...

В повестку включили вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. Внесение поправок, связанных с коррекцией федерального законодательства о противодействии коррупции, инициировала прокуратура, но три месяца необходимое решение депутаты не могли принять. Необходимых двух третей голосов не набиралось, так как против выступали три депутата-самовыдвиженца, а фракция КПРФ раз за разом воздерживалась по этому вопросу. В перспективе это противостояние могло привести к судебному процессу и роспуску Биробиджанской городской думы - за невыполнение требований федерального законодательства.

Мероприятие собрало 20 депутатов, чиновников мэрии областного центра, сотрудников надзорных органов и представителей СМИФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Сегодня все вышло иначе. Депутаты от ЕР (десять человек), самовыдвиженка Ольга Зинковская, а также представитель ЛДПР Василий Гладких и фракция КПРФ (пять человек) поддержали принятие поправок, против проголосовали депутаты-самовыдвиженцы Иван Проходцев, Сергей Бурындин и Борис Косвинцев.

- Наша фракция приняла решение о том, что мы поддержим изменения в Уставе Биробиджана. Мы пришли к выводу, что роспуск городской думы нецелесообразен. Мы не знаем, какая ситуация будет в городе через месяц, как наша система здравоохранения справится с наступлением опасной инфекции. В такой ситуации оставлять город без представительного органа будет неправильно, - прокомментировал руководитель фракции КПРФ Биробиджанской городской думы Владимир Сахаровский.

ЗАКОН ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ?

По его словам, еще одним немаловажным обстоятельством являются выборы губернатора ЕАО, которые состоятся этой осенью. В числе прочих в предстоящей кампании будет участвовать кандидат от КПРФ. Всем кандидатам, в том числе представителям оппозиционных партий, нужно пройти так называемый муниципальный фильтр, а с этим могут возникнуть сложности, если городской парламент к тому времени прекратит свою деятельность.

По словам депутата Биробиджанской городской думы Ивана Проходцева, он голосовал против принятия поправок в Устав столицы ЕАО потому, что критерии для определения степени виновности неясные. Одному нарушителю актикоррупционного законодательства могут вынести предупреждение, а другого - заставить сложить полномочия...

- Почему к чиновнику применяется только одна мера (предупреждение), а к депутату еще и увольнение? Почему многие министры имеют иностранное гражданство, и это считается нормальным? А кто-то забыл десять тысяч рублей указать в налоговой декларации, и за него принимаются всерьез. Закон должен быть одинаковым для всех без исключения. Поэтому я проголосовал против, - пояснил Иван Проходцев.

По его словам, нечеткие критерии в законодательстве могут быть использованы для борьбы с неугодными депутатами, применяться в качестве репрессий. А этого в современной России допускать нельзя.