2020-03-30T11:01:05+03:00
Общество

В Хабаровском крае возможно введут социальные карты для опекунских семей

Детский омбудсмен считает, что таким образом будут отсечены недобросовестные граждане, «зарабатывающие» на детях
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Уполномоченный по правам ребенка Виктория Трегубенко отчиталась о работе за 2019 годУполномоченный по правам ребенка Виктория Трегубенко отчиталась о работе за 2019 годФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае, отчиталась перед депутатами Законодательной думы о проделанной за 2019 год работе.

ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО

Львиная доля обращений посвящена вопросам отношений к ребенку в семье (чаще всего - о жестком обращении с детьми), затем идут образование (конфликты в школах между учениками, а также с педагогами), судебное производство (выплата, точнее, невыплата алиментов), безопасность детей и нарушенные права маленьких граждан на жилье - в основном переселение из аварийного фонда. В бараках живет около четырехсот семей, в которых в общей сложности восемьсот несовершеннолетних.

В северных районах края есть специфика - много вопросов о транспортной доступности: сложно вывозить детей на отдых и на оздоровление.

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА РАБОТЕ, А НЕ НА ДЕТЯХ

Возросло в разы количество лишенных и ограниченных в правах родителей. Викторию Трегубенко эта статистика настораживает. Мнение детского омбудсмена: такая мера может применяться лишь в том случае, если есть угроза здоровью или, не дай бог, жизни ребенка. К сожалению, известны случаи, когда дети, изъятые из кровных семей, оказываются в еще более сложных условиях. По словам уполномоченного, случались ситуации, в которых дети становились способом заработка. Опекунская семья получает серьезную поддержку от государства, чем стали пользоваться недобросовестные граждане.

- Для некоторых из таких семей дети являлись источником дохода. То есть средства, полученные на опекаемых детей, тратятся совершенно не для того, чтобы обеспечить их благополучие, - констатировала Виктория Трегубенко. - В связи с чем прошу вернуться к вопросу о рассмотрении социальной карты, по которой можно купить определенный набор продуктов и товаров из потребительской корзины. Подобная практика уже существует в других регионах.

Таким образом у людей, видящих в детях способ поправить личное материальное положение, пропадет интерес. Опекунами будут только те, кто на первое место ставит счастье ребенка.

НЕ РАЗОРВАТЬ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Затронула уполномоченный по правам детей и вопрос приобщения к традиционной культуре детей из числа коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. Многие ребятишки в отдаленных районах учатся в интернатах, там они заводят друзей, получают знания, о них заботятся. Но есть не очень хороший побочный эффект: дети из числа КМНС оказываются вырваны из родной среды.

- В интернате он видит совершенно иное устройство быта, нежели в его родном стойбище. Постепенно ребенок отвыкает от той жизни, которой жили его предки, - объяснила Виктория Трегубенко. - Нужно приобщать детей коренных народов к их традиционной культуре, вести для них специальные уроки профессиональной подготовки, иначе связь поколений порвется, и мы потеряем целый пласт уникальной культуры.

Депутаты Законодательной думы края планируют проработать предложения детского правозащитника Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Депутаты Законодательной думы края планируют проработать предложения детского правозащитникаФото: Законодательная дума Хабаровского края

У депутатов также были вопросы к уполномоченному по правам ребенка: о взаимодействии омбудсмена с опекой и соцзащитой по проблеме расселения многодетных семей в несоответствующие условия проживания, о дефиците мест в детских садах, который связан с точечной застройкой многоквартирных домов, возможности участия омбудсмена в согласовании их проектирования и другие.

В завершении обсуждения доклада спикер Законодательной думы Ирина Зикунова поблагодарила Викторию Трегубенко за представленную информацию и открытые ответы. А также предложила депутатам проработать высказанные омбудсменом предложения по совершенствованию в крае системы профилактики нарушения прав детей.

СТАТИСТИКА

1346 обращений поступило, из них 366 - письменных

45 личных приемов провел детский правозащитник

9 районов края стали площадками для выездных приемов

Свыше 700 обращений поступило на телефон горячей линии

79 процентов обращений о нарушении прав несовершеннолетних - из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского района

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