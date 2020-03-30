2020-03-31T06:59:43+03:00
Это - Хабаровск!

Противовирусный калейдоскоп на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»

Прямой эфир 31 марта на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Противовирусный калейдоскоп на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»Противовирусный калейдоскоп на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ
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В XIV веке самыми модными были люди, носившие высокие сапоги, плащи в пол и маски с длинным носом, а законодателем моды была вспышка чумы. Стоит ли ждать чего-то подобного людям 21 столетия, с учетом ситуации с пандемией? Об этом в утреннем эфире рассказала дизайнер одежды Елена Рудермель.

Елена Рудермель, дизайнер одежды Фото: Сергей ПЯТКОВ

Елена Рудермель, дизайнер одеждыФото: Сергей ПЯТКОВ

Но уже сейчас можно сказать, что в панике люди обходят стороной любого чихнувшего. Чтобы обезопасить граждан, власти обязали всех приехавших из-за границы пройти двухнедельный карантин. Хабаровчанка Наталья, оказавшаяся именно в такой ситуации, рассказала о всех трудностях изоляции и наказании за невыполнение условий.

Помимо этого, ровно 20 лет назад, в этот день, 31 марта 1990 года была основана Ассоциация коренных малочисленных народов. В прямом эфире радио «Комсомольская правда – Хабаровск» пообщаемся с председателем совета учредителей Автономной некоммерческой организации «Центра межнационального сотрудничества «Дружба без границ», кандидатом культурологии Ольгой Александровной Бельды. Ольга Александровна рассказала о самом празднике, об опыте стажировки Ольги в ООН и о ее художественном творчестве.

Ольга Александровна Бельды, председатель совета учредителей Автономной некоммерческой организации «Центра межнационального сотрудничества «Дружба без границ», кандидат культурологии Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Александровна Бельды, председатель совета учредителей Автономной некоммерческой организации «Центра межнационального сотрудничества «Дружба без границ», кандидат культурологииФото: Сергей ПЯТКОВ

Сразу после, фитнес-тренер Мария Ананьева поделилась советами, как не потерять форму во время «домашнего режима».

Мария Ананьева, фитнес-тренер Фото: Сергей ПЯТКОВ

Мария Ананьева, фитнес-тренерФото: Сергей ПЯТКОВ

Во втором часе для вас выступила коллектив с необычным и интригующим названием «Чәрничноә Vino».

Чәрничноә Vino Фото: Сергей ПЯТКОВ

Чәрничноә VinoФото: Сергей ПЯТКОВ

В завершении, заместитель руководителя Департамента регионального развития по ДФО Дмитрий Ферапонтов рассказал об изменениях требований к владельцам дальневосточных гектаров в связи с распространением пандемии и о поддержке желающих вступить в программу.

Это Хабаровск 31_03_2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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