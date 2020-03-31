2020-03-31T09:26:27+03:00
Общество

Доставка льготных лекарств в Хабаровском крае: как продлить рецепт и получить их на дом

Минздрав края разработал механизм доставки препаратов по льготным рецептам для граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, инвалидов и пожилых
Ксения ТУРТЫГИНА
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Лекарства льготникам доставят волонтерыЛекарства льготникам доставят волонтерыФото: Правительство Хабаровского края
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Сейчас, когда всем гражданам, особенно страдающим хроническими заболеваниями, нужно как можно реже, а лучшее вообще не выходить на улицу, у льготников возникает вопрос: как продлевать рецепт и как получать лекарства?

Минздрав Хабаровского края разработал механизм доставки препаратов по льготным рецептам на дом. Нововведения касаются людей, страдающих социально значимыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, а также астматиков. К льготникам относятся инвалиды и граждане старше 60 лет.

- Чтобы продлить рецепт на лекарственные препараты, нужно позвонить лечащему врачу, либо на горячие линии медучреждений, - объяснили в краевом минздраве. - При этом документ будет действовать в течение трех месяцев. После звонка рецепт отправляют в одну из аптек КГУП «Фармация», к которой прикреплен льготник. Далее гражданину позвонят и сообщат о готовности заказа. Лекарства сможет забрать родственник, социальный работник либо волонтер.

Тем, кто живет в отдаленных поселениях края, рецептурные препараты принесет на дом врач, как только лекарство доставят в населенный пункт.

Найти телефон горячей линии своего медучреждения можно на официальном сайте министерства здравоохранения края. В министерстве социальной защиты населения края также работает горячая линия - 8-800-100-42-02.

Напомним, что в период антивирусных выходных нужно оставаться дома, не выходить на улицу без крайней необходимости! Социальная изоляция поможет предотвратить распространение коронавируса нового типа, и мы не получим волну заражений. Защитите себя и близких!

ИСТОЧНИК KP.RU

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