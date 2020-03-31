Индустрия моды в борьбе с коронавирусом

Пандемия коронавирусса вносит свои коррективы даже в fashion-сферу. Организаторы Недель моды отменяют показы, осваивают новый онлайн-формат или переносят шоу на неопределенные сроки. Индустрия моды, которую многие считали легкомысленной и расточительной, внезапно встала на передовую борьбы с эпидемией. Многие дома мод и именитые дизайнеры уже работают на созданием кутюрных коллекций масок. Но это в мировых масштабах, а какие тенденции нас ожидают и на что ориентироваться представительницам прекрасного пола? О том, почему в этом сезоне лучше выбирать одежду с цветами на черном фоне и как выглядит «шелковый» коронавирус, рассказала в студии радио «Комсомольская правда – Хабаровск» дизайнер одежды Елена Рудермель.

Елена Рудермель, дизайнер одеждыФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 31_03_2020.