Похороны в новом формате: коронавирус разобщит хабаровчан в скорбный час

В Хабаровске продолжается оборона от не до конца изученного коронавируса. В связи с угрозой заражения новой инфекцией в городе уже отменили культурно-массовые и спортивные мероприятия, в ведомствах ограничили прием граждан, школьники и студенты будут учиться удаленно. Очередная превентивная мера коснулась и похоронного дела.

РАЗОБЩЕНИЕ ГОРОЖАН

В краевой столице сокращают количество посетителей ритуальных залов. В некоторых случаях помещения и вовсе закрывают. В качестве альтернативы горожанам предлагают провести прощание с усопшими на погостах. На сегодняшний день в городе действуют три муниципальных ритуальных зала и чуть менее десятка частных.

- По данным на 30 марта 2020 года, часть хабаровских похоронных фирм уже закрыла свои залы. В МУП «Спецкомбинат» издали распоряжение о том, чтобы единовременно в помещении находилось не более 10 прощающихся. Пока решается вопрос и о полном закрытии муниципальных ритуальных залов. Разобщить людей в скорбные моменты хотят исключительно для того, чтобы избежать распространения коронавируса, - рассказал Александр Нимчук, начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ.

В городе открыты для посещения кладбища. Однако горожан призывают проявить сознательность и воздержаться от поминаний на территории погостов. Впереди Пасха и Радоница (19 и 28 апреля соответственно), люди обычно массово идут на кладбища, а значит риск заразиться в эти дни будет максимально высок. Горожанам в этом году настоятельно рекомендуют воздержаться от визитов и помянуть своих усопших родных и близких дома, в узком кругу семьи. Убраться на могилах и привести захоронения в порядок можно будет попозже, когда эпидемиологическая обстановка станет более благоприятной.

Заметим, что в администрации пока не издали распоряжение об ограничении посещений кладбища, но если ситуация сложится не лучшим образом, то этот документ вполне имеет шанс быть изданным.

ПОХОРОНЫ УМЕРШИХ ОТ ИНФЕКЦИЙ

Александр Нимчук также объяснил, как в Хабаровске будут хоронить тех, кто умер от коронавируса. С его слов, в этом случае сотрудники ритуального агентства будут действовать согласно порядку захоронения людей, умерших от инфекции. В документе много пунктов. Что касается причины смерти в виде COVID-19, то так же, как и в случае других инфекций, будут принимать меры для защиты обслуживающего персонала, проведут тщательную санобработку инвентаря, катафалков и автобусов.

Захоронение будет производиться исключительно в закрытых гробах, обработанных снаружи обеззараживающими средствами. Будет ли это обязательная кремация или погребение традиционным способом, пока не известно. Ситуация прояснится, когда Роспотребнадзор даст дополнительные рекомендации.

Хабаровчан убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и выполнять меры профилактики.