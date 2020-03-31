Международный терминал хабаровского аэропорта будет принимать не более двухсот человек в день

Распоряжение об ограничении количества россиян, возвращающихся из-за границы, появилось накануне на сайте Росавиации. Решение об этом принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно документу, аэропорты регионов ограничат количество принимаемых из-за рубежа пассажиров до 200 человек. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе хабаровского аэропорта.

- Действительно, руководством хабаровского аэропорта принято решение о том, что в международном терминале будут приниматься не более 200 человек ежедневно, - рассказала пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Хаустова. - Однако предполагается, что эта мера не доставит пассажирам существенных неудобств. Большинство наших соотечественников уже вернулось на родину в прошлые выходные, когда прибыли рейсы из Таиланда и Вьетнама. До конца недели ждем еще ряд рейсов из Сеула. Принимать их будем уже по новым правилам.

А новые правила таковы. Все прибывшие в страну обязаны сдать первичный тест на коронавирус прямо в аэропорту. У них должны измерить температуру, а также взять биологический материал для анализа. Все вернувшиеся получают постановление санитарного врача о самоизоляции на дому на 14 дней.

Что же касается внутренних рейсов, то здесь никаких ограничений пока нет. Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию. При этом администрация хабаровского аэропорта настоятельно просит горожан воздержаться от путешествий и соблюдать меры профилактики от инфекции.

Напомним, в Хабаровском крае официально подтверждено семь случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие госпитализированы и получают необходимое лечение. Еще восемь человек проходят обследование. Неподтвержденный случай зафиксирован и в Комсомольском районе.