Хабаровские дезинфекторы вышли на борьбу с клещом

Специалисты вновь отмечают раннее пробуждение клещей на территориях Хабаровского края. Если традиционно период активности этих насекомых приходился на май-июнь, то теперь повстречаться с кровососом можно уже в середине марта. К слову, в этом году первые обращения с присасыванием клеща на территории Хабаровского края уже зарегистрированы. Кроме того, укусы насекомых фиксируются не только в загородных лесах и на дачных участках, но и в самом центре краевой столицы.

ПРОСНУЛИСЬ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ

- Детально рассматривая ситуацию прошлых лет, можно проследить, что традиционно в Хабаровске пик активности этих паукообразных приходился на май-июнь. Теперь же столкнуться с ними можно уже в конце марта - как это было в прошлом году и отмечается в текущем, - отметила заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик. - Их пробуждение происходит с установлением стабильной дневной температуры воздуха от +7 и выше, а также при наличии плюсовых температур ночью. Именно эта климатическая ситуация наблюдается сейчас в краевой столице и, руководствуясь опытом 2019-го, город ко встрече с клещами готов.

План дезинсекции детально разработан и согласован со всеми профильными структурами. Проведены все необходимые конкурсы, определены подрядчики и заключены договоры. Как рассказала Татьян Скорик, в зону обработки войдут 614 гектаров городских пространств. Противоклещевыми химикатами дезинсекторы пройдутся по 183 объектам. Как обычно, это будут все городские бульвары, парки и скверы, участки, прилегающие к медицинским и всем образовательным учреждениям, летние детские оздоровительные центры (если они все-таки откроются из-за эпидемии COVID-19), а также места, в которых в минувшем сезоне отмечалось наибольшее количество случаев укусов. Отдельное внимание будет уделено химобработке и дезинсекции хабаровских кладбищ.

ПРЕНЕБРЕГАТЬ МЕРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ СЛЕДУЕТ

Однако тем, кто собирается в ближайшее время наведаться к усопшим родственникам, не следует пренебрегать мерами личной безопасности. Необходимо надевать максимально закрытую одежду, пользоваться репеллентами, внимательно осмотреть одежду после посещения кладбища. В случае выявления факта присасывания следует обратиться в травматологический пункт. Владельцам домашних животных также следует с весны до осени пристально приглядывать за своими любимцами - на своей шерсти четвероногие могут принести клеща в дом.

Напомним, сезон активности клещей продолжается в течение всего теплого времени года вплоть до начала октября.

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