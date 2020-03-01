Текущая неделя в России указом президента нашей страны объявлена нерабочей. Исключение составили предприятия, от которых зависит жизнь и благополучие людей. Энергетики продолжают трудиться, обеспечивая население теплом и электроэнергией, осуществляя плановые и текущие ремонты оборудования ТЭС.

При этом офисный персонал энергокомпаний в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки вынужден работать дистанционно.

В Хабаровском крае энергетики вводят дистанционный режим работы с потребителями

Одна из профилактических мер, препятствующих распространению вируса COVID-2019, - социальная изоляция, сокращение личных контактов граждан. В связи с этим с 30 марта по 4 апреля в единых расчетно-кассовых центрах ПАО «ДЭК» и абонентских пунктах ограничен личный прием граждан. Для взаимодействия с компанией энергетики рекомендуют воспользоваться электронными сервисами и телефонами горячей линии. Для оформления заявок, решения вопросов по подключению, сверки оплат, консультаций по иным вопросам введен дополнительный номер контактного центра 8-800-775-3-777. Кроме того, возле единых расчетных центров установлены инфоматы.

Оплатить потребленные энергоресурсы можно дистанционно - через сайты. Регистрация осуществляется без посещения офиса на сайте ДЭК в разделе «Личный кабинет» https://issa.dvec.ru/. Получить или предоставить копии документов можно через сервис «Интернет-приемная» на сайте ДЭК https://www.dvec.ru/ priemnaya/ и на сайте ДГК https://www.dvgk.ru/feedback. Кроме того, напоминаем, что произвести оплату за теплоснабжение и за горячую воду можно непосредственно на сайте ДГК https://www.dvgk.ru/payment.

Получить консультацию по любой теме можно:

1. В личном кабинете клиента или в «Интернет-приемной» на сайте ДЭК.

2. По телефонам контактного центра 8-800-100-37-77, 8-800-775-37-77, с 8:00 до 19:00 в будние дни, в субботу с 8:00 до 17:00.

3. Получить или предоставить копии документов можно по электронной почте, указанной в квитанции или через «Интернет-приемную». Данные сервисы позволяют вести прием и выдачу всех справок, расчетов в электронном виде.

Оплатить потребленные услуги без комиссии можно:

На сайте компании в разделе «Оплата» или в «Личном кабинете», в мобильном приложении ПАО «ДЭК», через сервис «Сбербанк-онлайн», в системе «Город» на сайте kvartplata.ru, без регистрации; в мобильном приложении «Квартплата +».Подробно - на сайте компании, в разделах «Онлайн-сервисы» и «Оплата».

Энергетики рекомендуют своим потребителям оплачивать платежи за коммунальные ресурсы своевременно, так как впереди ремонтная кампания, от проведения которой зависит качественное теплоснабжение в крае.