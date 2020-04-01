Службы доставки еды в Хабаровске: что и где заказать в нерабочую неделю
Всю эту, а возможно, и следующую неделю в краевой столице будет действовать запрет на работу заведений общественного питания. Кафе и рестораны города закрыты в рамках проведения мероприятий по защите от пандемии коронавирусной инфекции. Однако не для всех жителей Хабаровска эта неделя стала нерабочей. Экстренные службы и общественный транспорт, магазины, торгующие товарами первой необходимости, и правоохранители - множество людей осталось на рабочих местах. Общеизвестно, что хороший сотрудник - сытый сотрудник. И специально для тех, у кого нет сил, времени, или желания готовить, «КП» - Хабаровск» и Ассоциация рестораторов Хабаровского края собрали в одном месте всех, кто даже в это нелегкое время готов предложить хабаровчанам доставку вкусной и качественной еды.
Pizza Town | СушиЕд
Вид кухни: японская, европейская
Сайт доставки: https://sushied.club
Инстаграм: @sushied.club
Скидка по карте гостя: 20%
Находимся в центре города, привезем быстро.
Бесплатная доставка: от 700 рублей.
«ХАНАМИ»
Вид кухни: японская
Готовится к запуску новое меню
Сайт доставки: Hanami.rest
Инстраграм: @restaurant_hanami
Телефон: 77-60-68
UDS в разделе «прайс»
и ваши любимые блюда вскоре окажутся на вашем столе!
Бесплатная доставка от 1500 рублей.
Заказ до 1500 - доставка 225.
«ПАТЧ»
Вид кухни: европейская
Готовые блюда, десерты, полуфабрикаты
Сайт доставки: restaurantpatch.ru
Инстаграм: @patch.restaurant
Телефон: 473-288
Бесплатная доставка от 1500 рублей + десерт в подарок.
До 1500 рублей по центральному району 150 рублей, за пределами 250 рублей.
Заказ по телефону: 473-288
Доставка с 10:00 до 21:00 (ежедневно).
«СУШИШОП»
Вид кухни: японская
Телефон: 70-70-50
Сайт доставки: sushishop.ru
Инстаграм: @sushishopkhv
Службы доставки еды в Хабаровске ФОТО: кафе «ИРОН КАБИС»
«ИРОН КАБИС»
Вид кухни: осетинская
Сервис доставки осетинских пирогов и готовых блюд
Телефон: 45-17-71
Сайт доставки ironkabis.ru
Бесплатная доставка при заказе от 800 рублей, обеды от 210 рублей.
«КОРЕЯ»
Вид кухни: корейская
Телефон: 66-22-40
Сайт доставки: korea27.ru/menyu/menyu-kafe
Instagram: https://www.instagram.com/kafekorea27/?hl=ru
Приложение в Play Market и AppStore: Кафе Корея
Стоимость доставки: от 1000 доставка бесплатная, если меньше, то от 150 рублей -250 рублей в зависимости от расстояния.
Скидка на доставку 20% на самовывоз 25%.
Также можно заказать корейские салаты от 500 гр., продукцию для долгого хранения: пельмени с кимчи и мясом, чинпаны с разными начинками.
Службы доставки еды в Хабаровске ФОТО: кафе «КОРЕЯ»
«Те100пельменей»
Вид кухни: разнообразные блюда из теста: пельмени, манты, вареники, лапша, паста
Телефон: 66-21-66 или 7-909-823-21-66
Скидка на самовывоз 10%
Coffee Republic
Кухня: европейская
Телефон (вотсап) для предзаказа: 8-909-823-05-80
Ссылка на меню доставки:
https://www.dvhab.ru/eda/place/coffee-republic
Доставка блюд и кофе на вынос.
«Де'Рибас»
Вид кухни: одесская
Ссылка на меню доставки www.dvhab.ru/eda/
Инстаграм: @taki_deribas
ИСТОЧНИК KP.RU