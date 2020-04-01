Службы доставки еды в Хабаровске: что и где заказать в нерабочую неделю

Всю эту, а возможно, и следующую неделю в краевой столице будет действовать запрет на работу заведений общественного питания. Кафе и рестораны города закрыты в рамках проведения мероприятий по защите от пандемии коронавирусной инфекции. Однако не для всех жителей Хабаровска эта неделя стала нерабочей. Экстренные службы и общественный транспорт, магазины, торгующие товарами первой необходимости, и правоохранители - множество людей осталось на рабочих местах. Общеизвестно, что хороший сотрудник - сытый сотрудник. И специально для тех, у кого нет сил, времени, или желания готовить, «КП» - Хабаровск» и Ассоциация рестораторов Хабаровского края собрали в одном месте всех, кто даже в это нелегкое время готов предложить хабаровчанам доставку вкусной и качественной еды.

Pizza Town | СушиЕд

Вид кухни: японская, европейская

Сайт доставки: https://sushied.club

Инстаграм: @sushied.club

Скидка по карте гостя: 20%

Находимся в центре города, привезем быстро.

Бесплатная доставка: от 700 рублей.

«ХАНАМИ»

Вид кухни: японская

Готовится к запуску новое меню

Сайт доставки: Hanami.rest

Инстраграм: @restaurant_hanami

Телефон: 77-60-68

UDS в разделе «прайс»

и ваши любимые блюда вскоре окажутся на вашем столе!

Бесплатная доставка от 1500 рублей.

Заказ до 1500 - доставка 225.

«ПАТЧ»

Вид кухни: европейская

Готовые блюда, десерты, полуфабрикаты

Сайт доставки: restaurantpatch.ru

Инстаграм: @patch.restaurant

Телефон: 473-288

Бесплатная доставка от 1500 рублей + десерт в подарок.

До 1500 рублей по центральному району 150 рублей, за пределами 250 рублей.

Заказ по телефону: 473-288

Доставка с 10:00 до 21:00 (ежедневно).

«СУШИШОП»

Вид кухни: японская

Телефон: 70-70-50

Сайт доставки: sushishop.ru

Инстаграм: @sushishopkhv

Службы доставки еды в Хабаровске ФОТО: кафе «ИРОН КАБИС»

«ИРОН КАБИС»

Вид кухни: осетинская

Сервис доставки осетинских пирогов и готовых блюд

Телефон: 45-17-71

Сайт доставки ironkabis.ru

Бесплатная доставка при заказе от 800 рублей, обеды от 210 рублей.

«КОРЕЯ»

Вид кухни: корейская

Телефон: 66-22-40

Сайт доставки: korea27.ru/menyu/menyu-kafe

Instagram: https://www.instagram.com/kafekorea27/?hl=ru

Приложение в Play Market и AppStore: Кафе Корея

Стоимость доставки: от 1000 доставка бесплатная, если меньше, то от 150 рублей -250 рублей в зависимости от расстояния.

Скидка на доставку 20% на самовывоз 25%.

Также можно заказать корейские салаты от 500 гр., продукцию для долгого хранения: пельмени с кимчи и мясом, чинпаны с разными начинками.

Службы доставки еды в Хабаровске ФОТО: кафе «КОРЕЯ»

«Те100пельменей»

Вид кухни: разнообразные блюда из теста: пельмени, манты, вареники, лапша, паста

Телефон: 66-21-66 или 7-909-823-21-66

Скидка на самовывоз 10%

Coffee Republic

Кухня: европейская

Телефон (вотсап) для предзаказа: 8-909-823-05-80

Ссылка на меню доставки:

https://www.dvhab.ru/eda/place/coffee-republic

Доставка блюд и кофе на вынос.

«Де'Рибас»

Вид кухни: одесская

Ссылка на меню доставки www.dvhab.ru/eda/

Инстаграм: @taki_deribas