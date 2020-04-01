Дороги в Хабаровском крае будут ремонтировать, невзирая на карантин

Улица Шелеста - первый масштабный участок в Хабаровске, который будет отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. В течение всего марта здесь шли подготовительные работы. Для того чтобы расширить проезжую часть, вырубили более 270 деревьев, мешавших стройке. Сегодня на улицу зашла тяжелая техника.

РЕМОНТ ПО ГРАФИКУ

- Улица Шелеста будет отремонтирована так же капитально, как 2019-м - Выборгская, - рассказал Дмитрий Панащатенко, начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства. - Общая протяженность дороги свыше полутора километров. Ее планируется расширить до 15 метров и сделать четырехполосной. Стоимость реализации проекта - 207 миллионов рублей. Выполнять работу будет подрядчик ООО «Горспецстрой-Успех». Будет организована вся сопутствующая инфраструктура: современное освещение, пешеходные дорожки, ливневая канализация, которой раньше не было совсем.

Улица Шелеста и правда - не самая удобная в городе. Жители, имевшие сомнительное удовольствие прогуляться по ней после дождя, помнят, что вода стекала с проезжей части в придорожные канавы исключительно в силу особенностей рельефа местности. Теперь, как отметил Дмитрий Панащатенко, для водоотведения проложат лотки и трубы.

- После реконструкции, которая завершится в октябре текущего года, пропускная способность дороги по улице Шелеста возрастет вдвое. Передвижение по ней станет более комфортным и безопасным, - отметил он.

Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в Хабаровском крае уже второй год. За пять лет действия нацпроекта планируется отремонтировать 262 участка дорог только в Хабаровске и Хабаровском крае. В 2020 году будет осуществлен ремонт 47 участков дорог во всех районах краевой столицы. Их общая протяженность - 43,71 километра. Будет также обновлена дорожная разметка и проведен комплекс мероприятий по ликвидации 32-х мест концентрации ДТП. Общий объем финансирования работ - более полутора миллиардов рублей. Перечень объектов для дорожного ремонта определялся с учетом мнения граждан и по результатам проведения комплексной диагностики улично-дорожной сети. Асфальтобетонное покрытие приведут в порядок на улицах: Герасимова, Большая, Салтыкова-Щедрина, Королева, Юности, Ильича, Хабаровская, Нагорная, Кутузова, Герцена, Узловая, Бийская, Арсеньева, Декабристов и многих других.

НЕ ТОЛЬКО ДОРОГИ

Отметим, что помимо ремонта дорожного полотна в 2020 году планируется установить 1200 дорожных знаков, 105 светофоров, 23 камеры фото- и видеофиксации, также будет отремонтировано более 30 тысяч квадратных метров тротуаров, а на дороги нанесут порядка 23 тысяч квадратных метров разметки.

Разумеется, проведение дорожных работ уже вызывает нарекания у автомобилистов, сталкивающихся с трудностями при движении на участках, где ведутся ремонтные работы. Однако, как отметил Дмитрий Панащатенко, все затруднения постараются минимизировать и полностью перекрывать магистрали для движения не будут.

-Мы заранее приносим извинения за неудобства, которые причиним горожанам своими действиями. Они неизбежны, но мы постараемся их максимально минимизировать. Надеемся на понимание со стороны водителей и просим их строить маршруты своих поездок так, чтобы можно было миновать улицу Шелеста и не создавать там пробок, - подчеркнул он.