Четверг – не рыбный день

«Спорт – это сила! Спорт – это жизнь!» – гласит девиз ГТО. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны. Но не все понимают, что дает выполнение спортивного комплекса и как подготовиться к сдаче нормативов, если ты уже давно не школьник. Об этом в утреннем эфире поговорили со старшим инструктором Регионального Центра тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО Хабаровского края Максимом Живновицким.

Максим Живновицкий, старший инструктор Регионального Центра тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Одна из популярнейших тем на сегодняшний день – поправки в Конституцию. Некоторые относятся негативно к изменению главного документа страны, но многие из поправок можно считать значимыми. Об уточнении нравственных понятий и изменениях социального блока в Конституции рассказал председатель союза «Хабаровское краевое объединение организации профсоюзов» Галина Кононенко.

Галина Кононенко, председатель союза «Хабаровское краевое объединение организации профсоюзов»Фото: Сергей ПЯТКОВ

2 апреля отмечается День детской книги, поэтому во втором часе утреннего эфира с генеральным директором Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова Иваном Крюковым мы обсудили значимость праздника и уникальные экземпляры детской литературы, которые хранит музей.

Иван Крюков, генеральный директор Хабаровского краевого музея им. Н.И. ГродековаФото: Сергей ПЯТКОВ

Кроме того, 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. И это возможность понять, принять и помочь тем, кто беззащитен перед окружающим миром. Почему важно не забывать об этом дне и как общаться с такими особенными людьми, рассказала логопед-дефектолог Галина Черникова.

Галина Черникова, логопед-дефектологФото: Сергей ПЯТКОВ

В условиях карантина и отсутствия массовых развлечений радио «Комсомольская правда — Хабаровск» продолжает радовать своих слушателей. И в тот раз #культурунадом доставил художественный руководитель и солист квартета «Триумф» Владимир Бабенко.

Владимир Бабенко, художественный руководитель и солист квартета «Триумф»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 02_04_2020.