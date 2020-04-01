2020-04-01T12:00:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В столицу ЕАО не пускали «чужой» автотранспорт

На въездах в Биробиджан выставили посты ДПС, которые ограничили движение транспортных средств в областной центр и обратно
Виктор ЧЕРНЕНКО
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В столицу ЕАО не пускали «чужой» автотранспортВ столицу ЕАО не пускали «чужой» автотранспортФото: Социальные сети
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Сегодня в мессенджерах и социальных сетях появились сообщения, что водители не могут попасть в Биробиджан. На всех дорогах, ведущих в областной центр, в «День смеха» выставили посты ДПС, которые проверяли документы у водителей и пропускали в столицу ЕАО только местных жителей, а выпускали только жителей других районов и регионов.

В столицу ЕАО не пускали «чужой» автотранспорт.Социальные сети

По словам очевидцев, дороги в Биробиджан в первой половине дня были заблокированы в пяти направлениях: с Октябрьского, Биробиджанского, Смидовичского, Ленинского и ОБлученского районов. Также сотрудники полиции перекрыли федеральную трассу Чита - Хабаровск со стороны Хабаровского края и Амурской области.

На въездах в Биробиджан выставили посты ДПС, которые ограничили движение транспортных средств в областной центр и обратно.Социальные сети

В пресс-службе УМВД по ЕАО и аналогичной структуре ГИБДД официальный комментарий в связи с перекрытием автодорог получить не удалось. Как сообщил источник, временный запрет был введен в связи с угрозой распространения коронавируса после инфекционной вспышки в Октябрьском районе.

Во второй половине дня ограничения на въезд и выезд из Биробиджана сняли. По неофициальным источникам, проверки на дорогах проводились по инициативе какого-то не рядового сотрудника областного ГИБДД, и он уже получил нагоняй от вышестоящего руководства. «Перестарался» ради блага местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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