Нацпроект «Доступная среда» в Хабаровском крае набирает обороты

В рамках государственной программы «Доступная среда», продленной Владимиром Путиным до 2025 года, под потребности и возможности людей с ограничениями здоровья уже приспособлено более 18 тысяч социальных объектов во всех регионах нашей страны. Пространство и доступ организованы таким образом, чтобы инвалиды беспрепятственно могли получать товары и услуги. Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Дальневосточном регионе успешно помогает таким молодым людям правильно выбрать работодателя и успешно зашагать по карьерной лестнице. О том, какие инструменты предлагает РУМЦ своим ученикам, рассказала журналистам кандидат педагогических наук, директор Центра Татьяна Луковенко.

- РУМЦ успешно работает на базе педагогического института Тихоокеанского университета уже третий год. Прошедший 2019 год был в чём-то для Центра особенным?

- И основные направления его работы – это не только сопровождение студентов с ОВЗ в получении основного образования, но и помощь в выборе профессии, и содействие в последующем трудоустройстве. Согласно поручению президента, в 2019 году наш Центр сделал акцент именно на этом вопросе. Мы провели довольно много мероприятий на эту тему, а по запросу работодателей Хабаровска и Хабаровского края нами была разработана программа «Наставник» для работы со специалистом с инвалидностью.

- В чём заключается содействие?

- Начну, пожалуй, с того, что система непрерывного инклюзивного образования в нашем регионе выстроена довольно чётко, а работа с ребенком, имеющим ОВЗ, начинается еще в дошкольном возрасте. Это даже можно назвать ранней профориентацией. После – обучение в школе, среднее профессиональное образование и вузы. Все этапы между собой взаимосвязаны и эффективно взаимодействуют. Иными словами, педагоги, работающие с детьми с ОВЗ в сфере инклюзивного образования, прекрасно осознают, что цель работы – это получение ребенком-инвалидом не только образования, но и профессии.

- А если преподавателям не хватает компетенций?

- Курсы повышения квалификации педагогического состава в работе со студентами-инвалидами с учетом их потребностей – одна из основных направлений в работе Центра. Обучение проводится в дистанционной форме, это позволяет принимать участие и удаленным территориям. В 2017 году, например, у нас обучилось 260 преподавателей, в 2018 году их было уже 460, в 2019 году – 1600 преподавателей из 18 вузов Дальнего Востока. А обучение студентов-волонтеров уже стало для Центра привычным делом. Однокурсники, одногруппники – каждый из них может помочь студенту-инвалиду. Причем, количество волонтеров заметно растет. Если в 2019 году формированию навыков сопровождения у нас обучилось 74 волонтера, то за 2019 год их было уже 300 человек.

- Что происходит после получение профессии?

- Поиск работы для молодого выпускника вуза с инвалидностью уже не кажется таким безнадежным занятием, как было когда-то. И в первую очередь это, конечно, взаимодействие с потенциальным работодателем. Например, на прошедшем не так давно «круглом столе» по трудоустройству выпускников, краевым Центром занятости населения была презентована электронная база данных " Кадровый потенциал Хабаровского края". Вступить туда могут все жители края, независимо от возраста и наличия образования. Отмечу, что это был уже третий «круглый стол» по теме трудоустройства, и в таком мероприятии всё больше ребят с инвалидностью принимают участие.

- Это одна из возможностей поиска работы?

- Да. Сейчас прорабатывается вопрос, и это, отмечу, была инициатива работодателей, чтобы студентов с инвалидностью проходили производственную практику на конкретном предприятии и были бы закреплены за этим предприятием. Когда они закончат обучение, то смогут работать там. Двойная польза: студенты будут трудоустроены там, где им уже будут созданы условия. Таких организаций в Хабаровске уже 69, и они из различных сфер. Кстати, программа «Наставник», о которой я говорила выше, создана с целью своего рода обучения работодателей.

- Кстати, об условиях. Для людей с ОВЗ они должны быть особенными…

- Конечно, и того требует законодательство. Поэтому у потенциального работодателя должна быть полная и достоверная информация по правильной организации рабочего место согласно той или иной инвалидности, как проходить медкомиссии, создавать безбарьерную среду. И благодаря работе Центра, ярмаркам профессий и другим профориентационным мероприятиям уровень тревожности как у выпускников, так и у потенциальных работодателей снижается. Вместе с тем, более лояльными к работникам с инвалидностью становятся и работодатели, и список таких предприятий в крае заметно растет.

Напомним, январском Послании Федеральному Собранию Владимир Путин чётко определил запрос в нашем обществе на перемены. «Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни», - подчеркнул президент страны. По его мнению, важнейшим показателем зрелости общества является отношение к инвалидам. «Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхностного отношения к инвалидам и к людям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства в связи с ограничениями по здоровью", - заявлял глава государства.