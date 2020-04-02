2020-04-02T01:37:43+03:00
75 лет Великой Победы

Захоронение бойцов в лесу Хабаровского края добавят к объектам культурного наследия

Заключение об историко-культурной ценности объекта уже подготовили
Александр ШТААЛЬ
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Захоронение бойцов в лесу Хабаровского края добавят к объектам культурного наследия ФОТО: Центр ОПИКЗахоронение бойцов в лесу Хабаровского края добавят к объектам культурного наследия ФОТО: Центр ОПИК
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Пока одни заняты обсуждением коварного коронавируса, другие решают важный вопрос сохранения объектов культурного наследия. Во втором случае, на повестке дня оказалось «Захоронение бойцов 88-й отдельной стрелковой бригады Дальневосточного фронта», 1942- 1945 годов.

ПЛАНЫ НА ЗАХОРОНЕНИЕ

Как рассказали в Хабаровском краевом центре охраны памятников истории и культуры, специалисты уже подготовили заключение об историко-культурной ценности захоронения, которое обладает признаками объекта культурного наследия. Далее его включат в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Хабаровского края.

Само захоронение находится на территории Хабаровского района в лесу. В 200 метрах к северо-западу от него мемориальный комплекс, посвященный памяти бойцов 88-й отдельной стрелковой бригады Дальневосточного фронта. Конструкцию установили на пересечении дорог, ведущих в село Вятское, в 1,3 километрах от автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.

Старожилы вспоминают, что на кладбище было 12 захоронений, сейчас можно увидеть только пять могил. На погосте покоятся китайские и корейские бойцы, раненные во время выполнения разведывательно-диверсионных операций. Они умерли в бригаде от ран. В настоящее. Имена бойцов не известны.

Захоронение признали объектом, свидетельствующим и сохраняющим память о сотрудничестве дальневосточных формирований РККА и Северо-Восточной антияпонской Объединенной армии. Благодаря этим воинам удалось обеспечить молниеносный разгром милитаристской Японии.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

В селе Вятское дислоцировалась в 1942-1945 годах 88 отдельная стрелковая бригада Дальневосточного фронта. Ее численность превышала полторы тысячи человек. В ее состав вошли китайские, корейские и советские бойцы китайского и корейского происхождения. Также были представители других национальностей, например, нанайцы и эвенки.

Бойцы проходили боевую, политическую и снайперскую подготовку. Их обучали диверсионной и разведывательной работе. Основная задача военнослужащих заключалась в ведении разведки в тылу противника в Маньчжурии на всю глубину наступательной операции Дальневосточного фронта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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