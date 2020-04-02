2020-04-02T08:44:20+03:00
Это - Хабаровск!

#культуранадом: любви вся музыка достойна

Прямой эфир 02 апреля на чистоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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#культуранадом: любви вся музыка достойна#культуранадом: любви вся музыка достойнаФото: Сергей ПЯТКОВ
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Кабы не было беды, а все время карантин. Самый популярный запрос в интернете – «как не сойти с ума в изоляции». Радио «Комсомольская правда — Хабаровск» знает ответ, и каждое утро несет #культурунадом. Сегодня к нашему постоянному хэштегу добавился #классиканадом, чему поспособствовали солисты Хабаровской краевой филармонии Максим Лисиин (баритон) и Василий Захаров (концетмейстер), исполнившие арии «Тост Орловского» «Фигаро» и «Евгений Онегин».

Имя «золотого голоса России» знают все, но у нас свои звезды и золотым (или даже платиновым) голосом Хабаровска мы можем назвать Максима. С такими данными ему открыты все дороги, но выбор молодого дальневосточника пал именно на нашу филармонию.

Для всех любителей классики наш подкаст #Культуранадом

Солисты Хабаровской краевой филармонии, Максим Лисиин (баритон) и Василий Захаров (концетмейстер) Фото: Сергей ПЯТКОВ

Солисты Хабаровской краевой филармонии, Максим Лисиин (баритон) и Василий Захаров (концетмейстер)Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 02_04_2020.

Филармония

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ИСТОЧНИК KP.RU

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