Хабаровские ученые отправились в Большую Амурскую экспедицию, чтобы вплотную заняться рыбой

Ученые хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии отправились в Большую Амурскую экспедицию, чтобы вплотную заняться рыбой. Предполагается, что исследования будут проводить с 2020 до 2024 года. Цель этой работы - оценить современное состояние экосистемы бассейна Амура, собрать данные о речных жителях и среде их обитания, обеспечить рыбное хозяйство региона устойчивой неистощимой сырьевой базой.

Из-за климатических изменений и увеличения масштабов антропогенного воздействия специалистам пока не удавалось сделать полноценный анализ нынешней экосистемы Амура, разработать прогноз ее изменений и рационально организовать рыбное хозяйство в бассейне реки. Между тем под антропогенным воздействием понимают увеличение численности населения, проживающего по берегам рек бассейна Амура, развитие промышленности, сельского хозяйства и рыбного промысла. Также под этим термином понимают строительство ГЭС, незаконные промыслы, создание сети рыборазводных заводов.

Также учитывают, что река Амур имеет трансграничный статус. Она является крупнейшей рекой Дальнего Востока, имеет стратегическое значение для устойчивого развития Хабаровского края. В ней также обитают тихоокеанские лососи и осетровые.

- По итогам экспедиции разработают научные рекомендации национального и международного регулирования рыболовства на реке Амур, - отметил Кирилл Колончин, директор ВНИИРО.

Отметим, что первый этап работ начался 30 марта 2020 года. Специалисты будут исследовать биологии проходных корюшек Амура, а именно азиатской зубастой (Osmerus dentex) и обыкновенной малоротой (Hypomesus olidus). Оба вида - это востребованные объекты промысла.

В процессе работы ученые соберут материал, необходимый для оценки численности и биологического состояния нерестовых группировок корюшек, интенсивности и географии их современного промысла. Также специалисты хабаровского филиала ВНИРО выполнят массовое мечение корюшек из уловов стационарных орудий, соберут биологический материал для определения их плодовитости, размерного, весового, возрастного и полового состава.

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