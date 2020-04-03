Доброе утро, понедельник!

Бытует мнение, что никто не любит утро понедельника. Но слушатели радио «Комсомольская правда – Хабаровск» радуются началу любого дня недели. И сегодня одна из самых обсуждаемых в стране тем – это принятие поправок в Конституцию РФ. Общество отреагировало на реформу неоднозначно. Особенно активно выражают свою позицию патриоты – по их мнению, действующий документ не отражает исторического положения дел в обществе. «Поправки в Конституцию позволяют не повторить ошибок прошлых лет», – говорит руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры победы» Анастасия Брага. Какая поправка является самой важной и как организуется работа «Волонтеров победы», она рассказала этим утром.

Анастасия Брага,руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры победы»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 06_04_2020.

Уже все знают, что «чрезмерное употребление алкоголя вредит нашему здоровью». Но прокуратура Хабаровского края сделала еще один шаг к оздоровлению нации и предложила законопроект, согласно которому следует ликвидировать алкомаркеты в жилых домах. Чем мешают алкогольные магазины жильцам и что будет с торговыми точками, узнали у старшего помощника прокурора Хабаровского края Натальи Титовой.

Наталья Титова, старший помощник прокурора Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Кроме того, во втором часе обратились к теме регистрации дачных домов и выяснили, чем отличается садовый участок от огородного вместе с заместителем начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росеестра по Хабаровском краю Натальей Михайловой.