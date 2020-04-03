2020-04-03T10:52:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Подъезды биробиджанских многоквартирных домов подвергли усиленной дезинфекции

Расход хлорсодержащей жидкости, используемой коммунальщиками для санитарной обработки, значительно увеличился из-за ситуации с коронавирусом
Виктор ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Подъезды биробиджанских многоквартирных домов подвергли усиленной дезинфекцииПодъезды биробиджанских многоквартирных домов подвергли усиленной дезинфекцииФото: Виктор ЧЕРНЕНКО
Изменить размер текста:

ПО РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Накануне в мэрии Биробиджана состоялось совещание с руководителями биробиджанских управляющих компаний. Градоначальник Александр Головатый попросил коммунальщиков провести санитарную обработку ручек входных дверей, лестничных пролетов и другого общедомового имущества в многоквартирных домах Биробиджана.

Руководители управляющих компаний с пониманием отнеслись к поступившему предложению, хотя речи о целевой финансовой поддержке со стороны муниципалитета не шло. Получив рекомендации Роспотребнадзора, специализированные коммерческие организации приступили к социально значимой работе в усиленном режиме, расходуя на это собственные средства.

Подъезды биробиджанских многоквартирных домов подвергли усиленной дезинфекции Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Подъезды биробиджанских многоквартирных домов подвергли усиленной дезинфекцииФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Так, например, сегодня продезинфицировали несколько многоквартирных домов, расположенных на улице Невской. Несколько сотрудниц УК «Домстройсервис» энергично наводили чистоту в подъездах. Облаченные в защитные маски и перчатки, девчата ловко использовали необходимый инвентарь и не жалели «Белизны».

- Утром мы проходим на предприятии инструктаж, нам измеряют температуру. Затем нам выдают индивидуальные средства защиты, инвентарь и привозят на очередной объект на машине, которая ежедневно проходит санитарную обработку.«Белизны» стали использовать намного больше обычного, чтобы никакой заразы не осталось. Скучать нам не приходится, - рассказала сотрудница УК «Домстройсервис» Татьяна.

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА

По мнению депутата Биробиджанской городской думы Ивана Проходцева, многие граждане недооценивают опасность коронавируса и скептически относятся к профилактическим мерам. Поступают и жалобы жильцов, недовольных сильным запахом хлорки в подъездах.

- Люди должны понимать, что это вынужденная мера, которая применяется для защиты здоровья тысяч жильцов. Работники коммунальных служб делают все возможное, чтобы остановить распространение опасной инфекции. Поэтому нужно с пониманием относиться ко временным неудобствам, - пояснил Иван Проходцев.

По неофициальным источникам, в случае осложнения коронавирусной обстановки в областном центре местным коммунальным предприятиям могут выделить бюджетные средства на проведение дезинфекции общедомового имущества. Борьба с эпидемиологической угрозой в Биробиджане продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Дождь и мокрый снег ожидаются в Хабаровском крае
Временно отменили поезд сообщением «Владивосток-Хабаровск»
В ЕАО дезинфицируют территорию Октябрьского района
Десятый случай заражения коронавирусом подтвердился в Хабаровском крае
Рейсы «Хабаровск-Москва-Хабаровск» отменил «Аэрофлот»
Куда переселят жильцов аварийных домов, рассказали в Хабаровске
В Хабаровском крае ДГК приостанавливает начисление пени для населения
Около 13 тысяч индивидуальных масок сшили в ателье Хабаровского края
Единственное прибежище даурских журавлей в Хабаровском крае нашли после пожара
В Хабаровском крае ДГК не будет ограничивать услуги должникам - социально значимым объектам
Специалисты видеосервиса Wink рассказали о предпочтениях хабаровчан
Центры занятости в Хабаровском крае перешли на дистанционную работу
К концу мая планируют достроить школу на «Волочаевском городке» в Хабаровске
Пожилую комсомольчанку эвакуировали в Хабаровск санрейсом
В Хабаровском музыкальном театре состоится премьера, несмотря на коронавирус
Водитель пострадал в аварии на трассе «Обход Хабаровска»