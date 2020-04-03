Подъезды биробиджанских многоквартирных домов подвергли усиленной дезинфекции

ПО РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Накануне в мэрии Биробиджана состоялось совещание с руководителями биробиджанских управляющих компаний. Градоначальник Александр Головатый попросил коммунальщиков провести санитарную обработку ручек входных дверей, лестничных пролетов и другого общедомового имущества в многоквартирных домах Биробиджана.

Руководители управляющих компаний с пониманием отнеслись к поступившему предложению, хотя речи о целевой финансовой поддержке со стороны муниципалитета не шло. Получив рекомендации Роспотребнадзора, специализированные коммерческие организации приступили к социально значимой работе в усиленном режиме, расходуя на это собственные средства.

Подъезды биробиджанских многоквартирных домов подвергли усиленной дезинфекцииФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Так, например, сегодня продезинфицировали несколько многоквартирных домов, расположенных на улице Невской. Несколько сотрудниц УК «Домстройсервис» энергично наводили чистоту в подъездах. Облаченные в защитные маски и перчатки, девчата ловко использовали необходимый инвентарь и не жалели «Белизны».

- Утром мы проходим на предприятии инструктаж, нам измеряют температуру. Затем нам выдают индивидуальные средства защиты, инвентарь и привозят на очередной объект на машине, которая ежедневно проходит санитарную обработку.«Белизны» стали использовать намного больше обычного, чтобы никакой заразы не осталось. Скучать нам не приходится, - рассказала сотрудница УК «Домстройсервис» Татьяна.

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА

По мнению депутата Биробиджанской городской думы Ивана Проходцева, многие граждане недооценивают опасность коронавируса и скептически относятся к профилактическим мерам. Поступают и жалобы жильцов, недовольных сильным запахом хлорки в подъездах.

- Люди должны понимать, что это вынужденная мера, которая применяется для защиты здоровья тысяч жильцов. Работники коммунальных служб делают все возможное, чтобы остановить распространение опасной инфекции. Поэтому нужно с пониманием относиться ко временным неудобствам, - пояснил Иван Проходцев.

По неофициальным источникам, в случае осложнения коронавирусной обстановки в областном центре местным коммунальным предприятиям могут выделить бюджетные средства на проведение дезинфекции общедомового имущества. Борьба с эпидемиологической угрозой в Биробиджане продолжается.