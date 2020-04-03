Власти Хабаровского края помогут предпринимателям выплачивать зарплаты в период самоизоляции

Очередное заседание оперативного штаба под руководством губернатора региона Сергея Фургала прошло сегодня в белом доме краевой столицы. Обсуждали насущные вопросы. В первую очередь, коснулись, конечно, послания президента Владимира Путина. Накануне, он своим указом продлил режим самоизоляции на территории России до 30 апреля. Многие из тех, кто продолжал трудовую деятельность еще на этой неделе, со следующей должны будут разойтись по домам. Среди них не только госслужащие, которые получают зарплаты от государства, но и те, кто трудится на частный бизнес или же самозанятые. Сергей Фургал поднял весьма животрепещущий вопрос, необходимость обеспечения людей средствами и недопущение задержек выплаты заработной платы.

- Мы должны сегодня принять ряд крайне важных решений, которые позволят стабилизировать обстановку в крае, - отметил губернатор. – Первый и самый главный вопрос, который мы должны решить, как нам обеспечить материальную поддержку людям, которые находятся в самоизоляции. У нас есть малый и средний бизнес, который сегодня распустил людей по домам, но не выплатил заработную плату, мотивируя это отсутствием оборотных средств.

Для решения этой проблемы губернатор предложил следующее.

- Необходимо сегодня же создать комиссию, обозначить уполномоченный финансовый орган – один из банков либо два банка, организовать горячую линию при правительстве, на которую сможет обратиться и предприниматель, столкнувшийся со сложностями при выплате зарплаты, и работник ее не получивший, - рассказал суть своей идеи глава региона. – Мы в свою очередь, в ручном режиме готовы помочь ему получить беспроцентный заем на выплату заработной платы.

Напомним, режим самоизоляции действует на территории Хабаровского края со второго апреля. В настоящий момент подтверждено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией – восемь в краевой столице и два в Советской Гавани. Все заболевшие находятся в инфекционных стационарах, получают соответствующее лечение. У всех наблюдается положительная динамика. Однако, краевые власти настоятельно просят граждан со всей ответственностью отнестись к профилактическим мерам, не покидать без острой необходимости свои дома, позаботиться о своих пожилых родственниках, при первых признаках заболевания вызывать врача на дом.