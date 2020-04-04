Хабаровчане массово жалуются на отсутствие медицинских масок

В условиях пандемии вопрос о соблюдении профилактических мер стоит особенно остро. С экранов телевизоров и страниц соцсетей краевые, городские и муниципальные власти призывают жителей соблюдать режим самоизоляции, а если необходимость покинуть дом все же есть, пользоваться медицинскими масками. Вместе с тем, на улицах, в общественном транспорте и магазинах повсеместно можно встретить людей без этого средства защиты. Конечно, можно списать этот факт на небрежность жителей, но все намного проще: как говорят сами хабаровчане, медицинских масок в городе просто нет. Корреспондент «КП»-Хабаровск» проверяет так ли это на самом деле.

В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ

«Сидите дома, берегите себя» - этот призыв повторяется, что называется, из каждого утюга. В таких условиях наиболее логичным представляется заказ через интернет, благо в любой мало-мальски приличной аптечной сети сейчас предусмотрена доставка, как минимум до пункта самовывоза. Попробуем?

Начать решено с крупнейшей (по статистике Яндекса) торговой сети в Хабаровске. На сайте производителя заявлено три вида масок. Последние (стоимостью 248 рублей, кстати) закончились в конце марта, более бюджетные варианты – еще раньше. По телефону горячей линии предлагают оформить предзаказ, срок исполнения которого - 3 недели.

Доставка по предзаказу от трех недельФото: Евгения МОЛОТОВА

Спустимся ниже в рейтинге. Еще один интернет-сервис федерального уровня. Здесь все просто. Такого товара как «медицинская маска» в ассортименте просто нет. Случайность? А вот и нет.

- Было принято решение временно удалить из ассортимента эту позицию, - рассказывают на горячей линии. – Слишком велик спрос, а предложение отсутствует.

Третий сайт, на этот раз местного производителя. И снова масок в ассортименте нет, даже на стадии предзаказа. Справочная служба сети также ничем порадовать не смогла.

В ассортименте нет.Фото: Евгения МОЛОТОВА

- Масок нет уже около месяца, - сообщили в справочной службе. – С тех пор как закрылась граница с Китаем, их нет. Ищем поставщика, но пока ничем порадовать не можем, даже близко не могу сказать по времени, но как только найдем, сразу будем информировать население.

Что же, с онлайн-сервисами все, кажется понятно. Рискнем выйти на улицу.

ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ

Для создания репрезентативной выборки выбраны были четыре аптеки шаговой доступности различных аптечных сетей. Их провизоры на редкость единодушны и на вопрос о наличии медицинских масок реагируют нервными смешками.

- Нам самим масок не выдают, не то что на продажу. Выдали многоразовую одну, чуть ли не из трусов пошитую, - смеется фармацевт одной из аптек, расположенных в районе Судоверфи и демонстрирует нечто серое с широкими резинками, с виду действительно напоминающее нательное белье.

Снимать не разрешает, говорит, за публичную демонстрацию хендмейда можно запросто потерять работу.

- Выдают для провизоров одноразовые из расчета одна маска на три дня, - поддерживает ее коллега из сетевой аптеки на Центральном рынке. - В продаже масок нет уже больше месяца. Спрос на них огромный, сразу после закрытия границы люди коробками брали. Сейчас не возят. Нет поставщиков. А вообще, не особенно они и защищают. Скорее препятствуют разносу вируса от уже заболевшего, к здоровому.

Эта фраза «нет поставщиков», повторяется рефреном в каждом диалоге. А что же официальные власти?

А вот с перчатками проблем нетФото: Евгения МОЛОТОВА

В середине марта губернатор региона Сергей Фургал обращался с вопросом о медицинских масках в Москву. Неизвестно, какой ответ он получил, но судя по результату не тот, на который рассчитывал. После этого власти региона заговорили о возможностях пошива многоразовых масок. Этот призыв был услышан. Многие ателье перепрофилировались на пошив медицинских масок. По сообщению пресс-службы правительства Хабаровского края, этим занимаются 48 организаций различных форм собственности. Способны ли они покрыть потребности шестисоттысячной аудитории, покажет время.

СПРАВКА «КП» - Хабаровск»

Для пошива масок подходят марля, бязь, фланель, а также нетканные материалы - спанбонд и мельтблаун. Покупателям небольших партий стоит быть готовыми к тому, что ателье попросят их самостоятельно приобрести ткань. Стоимость готовой маски в зависимости от материала варьируется от 40 до 250 рублей. К тому же, такие маски необходимо стерилизовать после каждого применения.