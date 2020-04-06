2020-04-06T05:58:48+03:00
Коронавирус Covid-19

До особого распоряжения: детские сады закрыты по всей территории ЕАО

Жителям предлагается брать ежегодные отпуска или отпуска за свой счет на все время пока действует режим самоизоляции. Открытие дежурных групп властями не предусмотрено
Евгения МОЛОТОВА
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До особого распоряжения: детские сады закрыты по всей территории ЕАОДо особого распоряжения: детские сады закрыты по всей территории ЕАОФото: Борис КОКУРИН
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Решение о закрытии детских садов принято оперативным штабом ЕАО по борьбе с COVID-2019 с целью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Как отмечают в правительстве области в большинстве случаев в семьях не должно возникнуть проблемы, с кем оставить ребёнка, поскольку режим самоизоляции, введенный на территории региона, предполагает, что взрослые члены семьи в это время тоже находятся дома.

- Исключение – матери-одиночки и семьи, где оба родителя устроены в организациях, на которые, на которые не распространяется действие Указа Президента РФ о введении нерабочих дней, - отметили в пресс-службе правительства ЕАО. - Если присмотреть за ребёнком действительно некому, женщина вправе написать на имя работодателя заявление о предоставлении ей очередного оплачиваемого отпуска на эти дни (если в её рабочем периоде есть неиспользованные дни отпуска) либо заявление о предоставлении ей отпуска без сохранения заработной платы. В заявлении необходимо указать причину предоставления отпуска (детский сад закрыт, не с кем оставить ребёнка).

Привлечение персонала к работе в организациях, которые согласно указа президента и постановления губернатора области не вправе до 12 апреля осуществлять свою деятельность, незаконно. В случае увольнения за прогул, увольнение так же будет признано незаконным, а работник будет подлежать восстановлению. Работа детсадов на территории ЕАО приостановлена пока до 12 апреля. Будет ли режим продлен в дальнейшем, покажет время.

Напомним, работа детских садов в Хабаровском крае приостановлена до 30 апреля, распоряжением губернатора края Сергея Фургала. При этом, с 6 апреля 2020 года работу начали дежурные группы – по одной в каждом районе города. Определить туда детей смогут родители, занятые в сферах деятельности, список которой утвержден указом президента и постановлением губернатора региона. Для того, чтобы определить ребенка в дежурную группу в Хабаровске родителям необходимо предоставить справки с места работы и справку о том, что ребенок не был в контакте с коронавирусной инфекцией. Получить такую справку можно в муниципальной поликлинике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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