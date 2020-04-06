До особого распоряжения: детские сады закрыты по всей территории ЕАО

Решение о закрытии детских садов принято оперативным штабом ЕАО по борьбе с COVID-2019 с целью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Как отмечают в правительстве области в большинстве случаев в семьях не должно возникнуть проблемы, с кем оставить ребёнка, поскольку режим самоизоляции, введенный на территории региона, предполагает, что взрослые члены семьи в это время тоже находятся дома.

- Исключение – матери-одиночки и семьи, где оба родителя устроены в организациях, на которые, на которые не распространяется действие Указа Президента РФ о введении нерабочих дней, - отметили в пресс-службе правительства ЕАО. - Если присмотреть за ребёнком действительно некому, женщина вправе написать на имя работодателя заявление о предоставлении ей очередного оплачиваемого отпуска на эти дни (если в её рабочем периоде есть неиспользованные дни отпуска) либо заявление о предоставлении ей отпуска без сохранения заработной платы. В заявлении необходимо указать причину предоставления отпуска (детский сад закрыт, не с кем оставить ребёнка).

Привлечение персонала к работе в организациях, которые согласно указа президента и постановления губернатора области не вправе до 12 апреля осуществлять свою деятельность, незаконно. В случае увольнения за прогул, увольнение так же будет признано незаконным, а работник будет подлежать восстановлению. Работа детсадов на территории ЕАО приостановлена пока до 12 апреля. Будет ли режим продлен в дальнейшем, покажет время.

Напомним, работа детских садов в Хабаровском крае приостановлена до 30 апреля, распоряжением губернатора края Сергея Фургала. При этом, с 6 апреля 2020 года работу начали дежурные группы – по одной в каждом районе города. Определить туда детей смогут родители, занятые в сферах деятельности, список которой утвержден указом президента и постановлением губернатора региона. Для того, чтобы определить ребенка в дежурную группу в Хабаровске родителям необходимо предоставить справки с места работы и справку о том, что ребенок не был в контакте с коронавирусной инфекцией. Получить такую справку можно в муниципальной поликлинике.