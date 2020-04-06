Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил чиновникам подготовиться к приему пассажиров из Сеула

Напомним, что в прошедшее воскресенье правительство Хабаровского края попросило Сергея Собянина, как главу рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Госсовете, «открыть небо» для группы российских туристов, застрявших в транзитной зоне в Южной Корее. Люди не смогли вовремя вылететь на Родину, а сейчас сообщение с зарубежными странами даже для вывоза соотечественников полностью закрыто.

По данным краевого министерства транспорта, всего в Россию выразили желание вернуться 171 человек, среди которых есть и дети. Для того чтобы всех перевезти домой (если разрешение будет получено), потребуется минимум два рейса.

- Двадцать четыре человека из них из Хабаровского края, - сообщил Валерий Немытов, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. - Это города Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань и Вяземский. Остальные из Бурятии, Якутии, есть даже с Камчатки. Жители Хабаровского края, естественно, полетят первыми. Всего кресел в самолете - 128, значит именно столько пассажиров прибудут в Хабаровск первым рейсом.

Сейчас самолет и экипаж к вылету готовы, ждут разрешение от Росавиации, которое будет выдано только после решения Сергея Собянина.

- Если есть пассажиры из других регионов, мы должны полностью взять на себя обязательства по возвращению этих людей. Мы должны их зафиксировать, всем без исключения сделать анализ, всех расселить в специальные помещения. Чтобы у людей не было никаких затруднений, чтобы период карантина они пережили без проблем, - отметил на совещании Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

При благополучном разрешении ситуации первый борт может отправиться за россиянами в Сеул уже этой ночью. Вернувшимся из-за рубежа людям 14 дней придется пробыть в карантине. Жителям других регионов придется провести эти две недели в Хабаровске.