Хабаровская таможня: сегодня Китай приостановил прохождение автомобильных грузов на Дальний Восток

Как рассказали в Хабаровской таможне, сегодня в российское консульство обратились представители Китайской Народной Республики. Они сообщили, что перестают пропускать со своей территории водителей, везущих грузы в Россию.

- О причинах, заставивших китайскую сторону принять такое решение, пока ничего не известно, вопрос о дальнейшей судьбе этих грузов решается на международном уровне, - рассказала Елена Попова, руководитель пресс-службы Хабаровской таможни.

Сейчас на автомобильных пунктах пропуска скопились фуры, которые китайская сторона не пропускает в Россию. По мнению специалистов, решение вопроса дипломатами может занять несколько дней. Это зеркально напоминает январскую ситуацию, когда Россия из-за угрозы распространения коронавируса перекрывала доставку грузов из Китая.

Напомним, что тогда в регионе образовался временный дефицит овощей и фруктов, которые тогда в большинстве своем доставлялись именно из соседней страны. Со временем ситуацию удалось исправить, переориентировавшись на поставки из западных регионов страны.

Сейчас, как уверяют в региональном министерстве торговли и сельского хозяйства, необходимый запас овощей в крае создан. Запасные варианты - доставка овощей и прочих продуктов из других регионов страны - проработаны еще во время январского ажиотажа. Даже если пункты не откроются в ближайшие несколько недель, дефицита быть не должно. Если, конечно, покупатели сами его не создадут повышенным спросом.

Впрочем, есть информация, что некоторые предприниматели уже занялись скупкой товаров на продуктовых базах Хабаровска. Ситуация на контроле регионального правительства.