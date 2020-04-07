Из-за противовирусных мероприятий в Биробиджане на грани голода оказалась многодетная семья

ПОЛМЕШКА КАРТОШКИ НА ЧЕТВЕРЫХ

Накануне к общественному активисту Георгию Нацлишвили обратилась многодетная семья, проживающая в одном из общежитий Биробиджана. Мать трех детей сообщила, что кушать нечего - голод стучится в дверь. Георгий и корреспондент «КП»-Хабаровск» поспешили по указанному адресу.

Дверь открыла Анастасия Степанова 1980 года рождения. Биробиджанка одна воспитывает троих детей - 13-летнюю Бажену, восьмилетнюю Альбину и двухлетнего Альберта. По словам женщины, родственников у нее нет (она - сирота), отец детей вместе с ними не живет и материально не помогает. Рассчитывать приходится только на свои силы.

Биробиджанка одна воспитывает троих детейФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Я не работаю, так как ухаживаю за инвалидом детства, у Бажены - эпилепсия. Живем на пенсию и пособия. Раньше нас спасал огород, но в прошлом году его затопило - урожай погиб, - рассказала Анастасия Степанова. - Пришлось картошку покупать в магазине. После ежемесячной оплаты за жилье и выплаты по кредиту, который я брала, чтобы одеть и обуть детей, на жизнь остается около трех тысяч рублей в месяц.

Многодетная семья и так едва сводила концы с концами, но пришел коронавирус, и это осложнило ситуацию: детские сады и школы в Биробиджане закрылись на неопределенный период со всеми вытекающими последствиями. Подрастающее поколение перевели на домашний режим, и запас продуктов в семье Степановых (наверное, и не только у них) быстро закончился.

- Раньше дети в школе питались, а теперь такой возможности нет. У нас осталось полмешка картошки, в холодильнике - банка томатной пасты, - сокрушается Анастасия Степанова. - Сегодня я им варила харчо без зажарки, потому что даже масла не было. В шкафу - одни приправы. Из круп вообще ничего нет. Через несколько дней и картошки не останется - придет голод...

После ежемесячных выплат у семьи остается около трех тысяч рублейФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ЖИВИТЕ, КАК ХОТИТЕ?

За помощью многодетная мать обратилась к депутату Биробиджанской городской думы Ольге Кудрявцевой, которая отвечает за этот избирательный округ. Ольга Кудрявцева сообщила, что сама сидит на карантине, никакой помощи для детей не выделяется.

- В мэрии мне тоже отказали в помощи. Куда мне еще обращаться, я не знаю. Звонила и в комитет соцзащиты, куда-то еще на горячие линии - бесполезно! Автоответчики сообщают, что все закрыто на карантин. У соседей не займешь - они сами бедствуют. Ну что мне - на улицу идти с протянутой рукой? - пожаловалась мать троих детей.

Вникнув в проблему, Георгий Нацвлишвили помчался в ближайший продуктовый магазин и вскоре вернулся с увесистым пакетом - купил продуктов. Он намерен достучаться до руководства ЕАО и Биробиджана, чтобы чиновники нашли способ помочь голодающим многодетным семьям в объявленный президентом России нерабочий период - до конца апреля этого года.

Полмешка картошки на четверыхФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ОФИЦИАЛЬНО

Ситуацию с семьей Степановых взял на контроль первый заместитель председателя областного комитета соцзащиты Антон Левчук. Он заверил, что нуждающимся будет оказана помощь. Всем многодетным семьям в ЕАО, попавшим в сложную жизненную ситуацию в период борьбы с коронавирусом, следует звонить по телефонам горячей линии (4-08-06, 4-07-89). Специалисты примут обращения, по результатам рассмотрения которых будут оказаны меры поддержки.