Поправки в Конституцию: зона ответственности каждого

Тема внесения поправок в Конституцию не утихает. Уже не стоит вопрос «За что мы голосуем?», но все также многие спрашивают зачем. Разработка и принятие Конституции, изменение ее важных положений, безусловно, должно быть общим делом нации. Насколько важны и актуальны предложения по поправкам, рассказал этим утром сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Хабаровском крае Андрей Белоглазов.

Андрей Белоглазов, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 09_04_2020.