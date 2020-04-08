В Хабаровском крае китайские овощи заменят продуктами из других регионов

Шестого апреля стало известно, что власти Китая приостановили работу трех автомобильных пунктов пропуска, граничащих с Приморьем. Это МАПП Пограничный, ДАПП Полтавка и Турий Рог - все они находятся в зоне ответственности Уссурийской таможни. Такое решение вызвано неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Китае, в частности в провинции Хэйлунцзян, а также отсутствием у китайской стороны возможности обеспечить полноценный карантинный контроль.

В то же время в Хабаровском крае и ЕАО таможенные посты продолжают работать в прежнем режиме. Однако крупные партии овощей и фруктов попадают в наш регион из Китая именно через Приморье. Естественно, что заявление китайских властей вызвало ажиотаж на продуктовых базах - некоторые предприниматели кинулись скупать остатки, а кое-кто, пользуясь моментом, даже поднял цены на огурцы и помидоры.

В то же время в правительстве Хабаровского края уверены - в панику впадать не стоит, даже несмотря на временное прекращение поставок из Китая, регион без овощей не останется.

- В связи с тем, что овощи - скоропортящаяся продукция, торговые сети не завозят большие партии. В регионе созданного запаса овощей из КНР хватит на 5-10 дней. Граница с Китаем уже закрывалась в конце января этого года. Тогда предприниматели сумели быстро переориентироваться и завезли партии из других регионов страны, а также из-за рубежа, - отметила Роза Качайкина, и.о. заместителя министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.

Как отмечают в ведомстве, в случае необходимости овощи будут завозиться с Сахалина, Сибири, Приморского края и Азербайджана. А теми, кто пытается «навариться» на этой ситуации, займутся в федеральной антимонопольной службе, кроме того, мониторить цены будут в краевом министерстве сельского хозяйства.