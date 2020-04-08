2020-04-08T05:57:06+03:00
Общество

В Хабаровском крае заработают многофункциональные центры, салоны красоты, автомагазины и автомойки

Такое решение приняли в правительстве Хабаровского края
Василий ЗАДУНАЕВ
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В Хабаровском крае заработают многофункциональные центр, салоны красоты, автомагазины и автомойкиВ Хабаровском крае заработают многофункциональные центр, салоны красоты, автомагазины и автомойкиФото: Мария ЛЕНЦ
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С 26 марта на территории региона была экстренно прекращена работа всех предприятий, которые подразумевают массовое скопление людей. В том числе пришлось закрыться компаниям, работающим в сфере бытового обслуживания населения. Однако спустя две недели от людей посыпались жалобы. Особенно были недовольны предприниматели, по мнению которых отрасль поставили на грань выживания. В правительстве края приняли решение несколько ослабить режим для некоторых предприятий.

- Нам надо подумать о тех отраслях, которые при соблюдении определенных правил могут работать и не разносить заразу. Это прежде всего бытовое обслуживание. Если ситуация будет контролируемая, то безусловно стоит им разрешить работу. Это парикмахерские, салоны красоты и так далее. Но работать они должны только по предварительной записи, не более двух-трех человек в зале, чтобы между ними было соответствующее расстояние, - подчеркнул Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края на заседании оперативного штаба.

Соответствующие изменения были внесены в постановление правительства «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края».

Многофункциональные центры в регионе возобновят работу уже сегодня - восьмого апреля, а два дня спустя - 10 апреля смогут открыться предприятия бытового обслуживания. Естественно, им придется соблюдать определенные правила, чтобы не допустить распространения инфекции и заражения персонала и посетителей.

Во-первых, это обязательное соблюдение социальной дистанции, обязательное соблюдение правил гигиены - которые включают мытье рук и использование одноразовых салфеток. Обязательное использование одноразовых масок и проведение дезинфицирующих мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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