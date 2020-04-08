2020-04-08T07:06:23+03:00
Общество

В Хабаровске спасатели целый час освобождали женщину от обручального кольца

Дама после большого перерыва решила надеть «непростое украшение», но организм символ не принял [фото]
Василий ЗАДУНАЕВ
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В Хабаровске спасатели целый час освобождали женщину от обручального кольцаВ Хабаровске спасатели целый час освобождали женщину от обручального кольцаФото: ДВРПСО МЧС России
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Непонятно, что случилось за время самоизоляции - в подробности специалисты, проводившие операцию по спасении женщины от широкого золотого кольца, особенно не вникали, но несколько дней назад немолодая уже дама решила вернуть на место символ супружеской жизни. Надеть обручальное кольцо на палец она смога, а вот снять уже не получилось.

Несколько дней женщина пыталась избавиться от «непростого украшения», но то оказывалось покидать безымянный палец жертвы. Ни вода, ни мыло, ни нитки, ни подсолнечное масло не помогали. Палец сильно опух, что еще больше осложняло ситуацию. Тем не менее к медикам женщина не обращалась - боялась заразиться коронавирусной инфекцией.

В конце концов, наплевав на самоизоляцию, она все-таки отправилась в травмпункт. Там осмотрели ущемленную конечность, пожали плечами и посоветовали обратиться к спасателям. Мол, только у них есть инструменты, способные снять впившееся в палец украшение.

В Хабаровске спасатели целый час освобождали женщину от обручального кольца Фото: ДВРПСО МЧС России

В Хабаровске спасатели целый час освобождали женщину от обручального кольцаФото: ДВРПСО МЧС России

Дежурную смену Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда вызвали прямо в травмпункт.

- Мы с разными ситуациями сталкивались, но здесь, когда руку пострадавшей увидели, поняли, что случай особый - наш специнструмент не подойдет, нужно что-то более «изящное», например, стоматологическое оборудование, - рассказал Алексей Карпухин, спасатель ДВРПСО МЧС России. - Недалеко от травмпункта стоматологическая клиника, туда мы и обратились. Хорошо, что врач и медсестра в тот момент были свободны, без вопросов согласились помочь.

Кольцо пришлось спиливать «бормашиной», операция по освобождению длилась целый час. Действовать пришлось очень аккуратно, чтобы не повредить распухший палец. Как утверждают специалисты, после освобождения женщины от украшения медицинская помощь ей не понадобилась, однако ей посоветовали не тянуть и обратиться к врачам, если опухоль все-таки не спадет.

В Хабаровске спасатели целый час освобождали женщину от обручального кольца Фото: ДВРПСО МЧС России

В Хабаровске спасатели целый час освобождали женщину от обручального кольцаФото: ДВРПСО МЧС России

- Предыдущий случай в Хабаровске был в феврале, 40-летнюю женщину спасатели освободили от кольца, из-за которого она могла лишиться пальца. Редко, но бывает, когда надевают гайки, шайбы, подшипники, наручники. С одной стороны, это выглядит курьезно, но вместе с тем такие случаи могут нанести непоправимый вред здоровью человека. Поэтому спасатели выезжают на такие вызовы и снимают «украшения» при помощи оборудования - либо перекусывают, либо разжимают, распиливают, - отмечают в пресс-службе ДВРПСО.

По словам спасателей, чаще всего в подобных ситуациях оказываются женщины и молодежь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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