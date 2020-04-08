Первая пациентка, болевшая коронавирусом, погибла в Хабаровском крае

В Хабаровском крае зафиксировали первую гибель человека, зараженного коронавирусом. Пока известно, что это женщина в возрасте 77 лет, у которой ранее диагностировали COVID-19. Она заразилась после контакта с людьми, прибывшими из-за рубежа, а именно из Испании. Родным и близким погибшей приносят соболезнования.

Женщина страдала разными хроническими заболеваниями. Среди них ишемическая болезнь сердца, стентирование коронарных артерий, сахарный диабет, онкопатология. Лечение она проходила в краевом инфекционном госпитале с 30 марта, где находилась с двусторонней пневмонией тяжелого течения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/771645" frameborder="0"></iframe> Первая погибшая от коронавируса в Хабаровском крае: пожилая пациентка скончалась в больнице.Правительство Хабаровского края

- Ей оказывали необходимую медицинскую помощь, включая искусственную вентиляцию легких, согласованную с профильным федеральным научно-исследовательским центром, - рассказали в краевом минздраве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/771647" frameborder="0"></iframe> В Хабаровском крае зафиксировали первую гибель человека, зараженного коронавирусом.Правительство Хабаровского края

Напомним, ранее сообщалось, что первых пациентов вылечили и выписали из больницы седьмого апреля 2020 года. В целом в регионе зафиксировали 16 случаев заболевания, на излечении с учетом выздоровевших и погибшей сейчас остаются 12 человек. Кроме того, у 17 людей врачи подозревают COVID-19, пока ждут результатов обследований.