Первая пациентка, болевшая коронавирусом, погибла в Хабаровском крае
В Хабаровском крае зафиксировали первую гибель человека, зараженного коронавирусом. Пока известно, что это женщина в возрасте 77 лет, у которой ранее диагностировали COVID-19. Она заразилась после контакта с людьми, прибывшими из-за рубежа, а именно из Испании. Родным и близким погибшей приносят соболезнования.
Женщина страдала разными хроническими заболеваниями. Среди них ишемическая болезнь сердца, стентирование коронарных артерий, сахарный диабет, онкопатология. Лечение она проходила в краевом инфекционном госпитале с 30 марта, где находилась с двусторонней пневмонией тяжелого течения.
Первая погибшая от коронавируса в Хабаровском крае: пожилая пациентка скончалась в больнице.Правительство Хабаровского края
- Ей оказывали необходимую медицинскую помощь, включая искусственную вентиляцию легких, согласованную с профильным федеральным научно-исследовательским центром, - рассказали в краевом минздраве.
В Хабаровском крае зафиксировали первую гибель человека, зараженного коронавирусом.Правительство Хабаровского края
Напомним, ранее сообщалось, что первых пациентов вылечили и выписали из больницы седьмого апреля 2020 года. В целом в регионе зафиксировали 16 случаев заболевания, на излечении с учетом выздоровевших и погибшей сейчас остаются 12 человек. Кроме того, у 17 людей врачи подозревают COVID-19, пока ждут результатов обследований.
ИСТОЧНИК KP.RU
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