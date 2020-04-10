Русские своих не бросают

Тема коронавируса продолжает занимать первые полосы газет. Многие дальневосточники верили, что вирус не доберется до удалённых уголков нашей страны. Хотя Хабаровский край принимает всевозможные меры по предотвращению увеличения числа зараженных и одним из первых предложил закрыть границу с Китаем, число заболевших все растет, и уже зарегистрирован первый случай смерти от COVID-19. Что мешает переломить ситуацию и как оказывается помощь нашим соотечественникам, оставшимся заграницей, в утреннем эфире рассказал вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края, руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Сергей Зюбр.

Сергей Зюбр, вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края, руководитель фракции ЛДПР в краевом парламентеФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 10_04_2020.