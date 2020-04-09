«Впервые за 5476 лет…»: в небе над Хабаровским краем появится редкое зеленое пятно

В небе проявится редчайшее астрономическое явление - комета C/2019 Y4 ATLAS впервые за 5476 лет посетит внутреннюю часть солнечной системы. Астрономы Хабаровского края уверены, что жители региона также смогут засвидетельствовать это явление. Оно проявится в виде большого зеленого пятна, которое в мае пройдет по созвездию Жирафа и Персея, и, судя по прогнозам, буде походить на знамение. По крайней мере, ассоциации могут быть именно такие.

НЕМНОГО О КОМЕТЕ

Издревле люди считали кометы предвестниками войн и эпидемий. Вполне возможно, что и сегодня найдутся те, кто свяжет появление хвостатой странницы на вечернем небосклоне с событиями в мире и новой пандемией.

- Дата, когда обнаружили комету - 28 декабря 2019 года. Ее засекли с помощью автоматизированной системы Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System. Она имела блеск +19,63m, и тогда ученым казалось, что ее максимум составит всего +6m, то есть яркость, недоступная человеческому глазу, - рассказали авторы проекта «Астрономия в Хабаровске».

Впереди исследователей ждал сюрприз. Неожиданно для всех блеск кометы стал резко расти на 0,25m в сутки. Если этот темп не сменится, то в перигелии блеск кометы C/2019 Y4 ATLAS может достигнуть -11,7m, что будет соответствовать блеску полной Луны. Это значит, что комету можно будет увидеть даже днем.

КОГДА УВИДЕТЬ ЗЕЛЕНОЕ ПЯТНО

Пока датой перигелий, когда комета пройдет ближайшую к Солнцу точку, назвали 31 мая 2020 года. В этот день расстояние составит всего 0,2528 а.е. от звезды, хвостатая странница будет находиться внутри орбиты Меркурия. Афелий же, то есть наиболее удаленная от Солнца точка, через которую пройдет комета, находится на расстоянии 621,1 а.е. от светила, а большая полуось орбиты составляет 310,7 а.е. Точку минимального расстояния до Земли, равного 0,781 а.е., комета пройдет 23 мая 2020 года.

Жители края увидят, возможно, самый ярчайший объект на небе за последние несколько десятков лет. Комета вполне способна своей яркостью и красотой затмить знаменитую «Большую комету 1996 года» C/1996 B2 Hyakutake. К слову, через год после нее дала о себе знать комета Hyakutake в 1997 году, а потом в небе в течение 18 месяцев видели другую комету Хейла - Боппа C/1995 O1.