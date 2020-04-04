Массовый переход студентов на дистанционное образование произошел в Хабаровске

С 16 марта начался переход на дистанционное образование во всех вузах города Хабаровска в связи с увеличением случаев заболевания COVID-2019. Согласно распоряжению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 2020 года методы обучения определяются каждым высшим учебным заведением индивидуально. Главным условием является безопасность студентов и возможность изучения дисциплин дома без прямого контакта с другими обучающимися.Перед руководствами университетов встала задача сохранения образовательного процесса таким, каким он является при обычном посещении пар.

УЧИМ САМИ

Теперь образовательные программы студенты изучают самостоятельно, периодически созваниваясь с преподавателями по Skype или в других похожих приложениях. В каждом университете по-разному: так, в Тихоокеанском государственном университете обучение проходит в личном кабинете студента в электронной системе обучения (http://eos.pnu.edu.ru/), в Дальневосточном государственном университете путей сообщения на сайте электронной информационно-образовательной среды университета (https://do.dvgups.ru/), в Хабаровском государственном институте культуры задания выдаются через электронный портал https://moodle.org/.

Для многих студентов данный вид образования показался на первый взгляд легким, однако уже через неделю пришло осознание сложности дистанционного обучения. Преподаватели стали много задавать, повысился контроль выполнения работ, новый материал приходится разбирать без какой-либо помощи. Полина Аникина, студентка третьего курса Тихоокеанского государственного университета рассказала, как переход на дистанционное образование повлиял на ее жизнь и с какими трудностями она столкнулась:

- Для меня процесс обучения проходит тяжело, так как без университета первую половину дня я трачу на более приоритетные для себя дела. Да и вообще - поздний подъем стал моим постоянным спутником, мне тяжело снова войти в режим и вставать хотя бы в восемь утра. Прошло уже две недели, и у меня впервые за три года учебы в ТОГУ образовались долги в течение семестра, которые продолжают копиться. Пока я делаю старые, появляются новые. Я никогда не мечтала так сильно вернуться в университет, как сейчас.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Для Софьи Горячевой, студентки четвертого курса Хабаровского государственного института культуры переход на дистанционное образование до сих по непонятен, так как большая часть дисциплин имеет практический характер:

- На сайт электронной системы обучения у меня до сих пор не получается зайти. А вот моя соседка-домристка, наоборот, смогла, но крайне удивлена заданию. Перед ней стоит непростая задача - осваивать дисциплину по ансамблю без прямого контакта с одногруппниками. В скором времени доступ откроется и для меня, однако неизвестно, какие задания будут для нашей профессии.

Не ощутили значительной разницы студенты Дальневосточного государственного университета путей сообщения:

- Преподаватели выкладывают теорию и задания в документах на сайте электронной информационно-образовательной среды университета. Некоторые создают отдельные конференции в Вконтакте и WhatsApp для удобного диалога с нами. К каждому присланному документу ставится дата ознакомления, выполнение заданий в срок приравнивается к посещению пары. Почти ничего не изменилось, разве что нужно скидывать теперь все на сайте или на почту, а не подходить и лично показывать преподавателю, - поделился Степан Вировой, студент второго курса Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

Неизвестно, сколько еще продлится дистанционное обучение для студентов Хабаровска. По предварительным данным, в каких-то вузах до 1 мая, в каких-то до середины мая. Теперь ситуация полностью зависит от того, сколько еще случаев заражения будет зарегистрировано в Хабаровске и в Хабаровском крае.