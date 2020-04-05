Раздельному сбору отходов в Хабаровске быть

В Хабаровске разговоры о раздельном сборе отходов ведутся давно. С конца прошлого года Министерство ЖКХ Хабаровского края проводит реформы, связанные с внедрением многоконтейнерного варианта сбора в домах. По заявлениям министра Дария Тюрина, подобный переход станет выгодным для населения, так как рассортированный мусор переработчик будет забирать бесплатно, плата за вывоз уменьшится.

БУДЕМ ДЕЛИТЬ

Введение новшеств не заставило себя ждать.С 1 марта этого года началась реализация проектов раздельного сбора, для жителей города открылись шестьдесят три площадки, куда можно отнести отсортированный мусор.Переработкой отходов занимается двадцать одна организация.Контейнеры поставили во дворах многоквартирных домов, а также некоторых предприятий.

На данный момент Хабаровск вошел в десятку городов, где реализована программа придомового РСО. Доступ к раздельному сбору отходов имеет 11% горожан. По словам начальника отдела городского управления ЖКХ Андрея Гайфулина, в городе с каждым днем появляется все больше и больше желающих сортировать мусор для его дальнейшей переработки. Теперь все зависит от решений в многоквартирных домах – будут ли жители заключать договор на вывоз или нет.

Переход на раздельный сбор отходов для многих хабаровчан дается нелегко. Теперь приходится мыть контейнеры перед выбросом, смотреть маркировку на различной продукции. О том, какие плюсы и минусы присутствуют в данном процессе рассказала жительница города, Анна Иванова:

– Сначала к сортировке я относилась скептически.Удивилась, что в нашем доме будут внедрять многоконтейнерный сбор. Не могла представить, что у меня в квартире вместо одного ведра появится четыре и придется каждый день раскладывать мусор, чтобы в последствии их выкидывать. За этот месяц я почти привыкла к разделению. Одним из больших плюсов является то, что своими действиями я поддерживаю экологическое состояние города. Все отходы, которые я собираю, перерабатываются, их не складируют за городом. Из минусов могу отметить, что процесс сортировки отнимает время, мусорные ведра занимают место. Но от осознания, что я делаю хорошее дело, это отходит на второй план.

ИНИЦИАТИВА НА МЕСТАХ

Некоторые хабаровчане по собственной инициативе начали сортировку мусора. Вывозить его приходится самостоятельно, но это не отталкивает, так как экология города приоритетнее. Жительница Хабаровска Елена Зайцева поделилась своей историей перехода на ежедневное разделение отходов:

– Про сортировку я знала давно, но никак не решалась начать внедрять ее в свою жизнь. Толчком для меня стало участие в экологическом реалити-шоу «Настоящие». Там я узнала, куда следуют отходы после разделения, как именно нужно собирать разные виды материалов. Оказывается, не у всех заводов есть возможность очищать мусор.Но даже во время съемок у меня до конца не было понимания, как это происходит. Все изменилось после моего участия в качестве волонтера на акции «Раздельный сбор». Я поняла, что помогаю людям. В рамках этого мероприятия запомнила, как и что можно сдавать, и как правильно собирать. Теперь для меня раздельный сбор начинается в магазине. Я стала замечать, что использую как можно меньше пластика. Моя семья поддерживает мои начинания.

Тема сортировки отходов продолжает набирать популярность. Положительные взгляды жителей города тому пример. Теперь остается ждать дальнейшего развития в данной сфере как со стороны предприятий, так и со стороны хабаровчан. Можно однозначно заявить, что раздельному сбору мусора в Хабаровске быть.