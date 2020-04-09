2020-04-09T07:42:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Не с пустыми руками: энтузиасты доставили продукты многодетным семьям Биробиджана

Пришествие коронавируса осложнило жизнь малообеспеченных биробиджанцев, которым поспешили на помощь местные активисты
Виктор ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Биробиджанские активисты доставляют продукты нуждающимсяБиробиджанские активисты доставляют продукты нуждающимсяФото: Виктор ЧЕРНЕНКО
Изменить размер текста:

В марте этого года в ЕАО были приняты ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Многие учреждения, торговые центры, заведения общепита временно свернули свою деятельность в связи с объявленными нерабочими днями. В целях безопасности граждан призвали к режиму самоизоляции, грозя нешуточными штрафами нарушителям. Тысячи детей были переведены на домашний режим из-за массового закрытия детских садов и школ. Все это привело к росту социальной напряженности, в том числе в Биробиджане - административном центре Еврейской автономии.

Биробиджанец Георгий Нацвлишвили, местный борец за социальную справедливость также решил перейти на режим самоизоляции, ограничив контакты с внешним миром, но отсидеться в четырех стенах ему не удалось. К общественному активисту (известному также как Гиви) стали обращаться земляки, которым стал угрожать голод в новых экономических условиях.

Активист и блогер в своей мастерской Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Активист и блогер в своей мастерскойФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Мне начали звонить и присылать душераздирающие сообщения многодетные матери, инвалиды и другие малообеспеченные граждане. Люди жаловались, что денег и продуктов не осталось, детей кормить нечем, никто им не помогает, - рассказал Георгий. - К одной из таких матерей, Анастасии Степановой, я накануне съездил и ужаснулся увиденному. Купил продуктов для этой многодетной семьи, но как помочь сотням других?

САМОЕ СТРАШНОЕ - ГОЛОДНЫЕ ДЕТИ

Гиви составил список нуждающихся, в эту работу также включилась биробиджанка Мария Тюхтий - мать четверых детей. Участница общественного объединения «Добрые руки», созданного в областном центре несколько лет назад, знает о проблемах бедных людей не понаслышке.

- Я сама была в таком положении, когда после развода осталась с двумя малышами. Самое страшное, когда нечем кормить детей. Я справилась со своими проблемами, смогла преодолеть трудности, - рассказала Мария. - Теперь у меня - четверо детей, материальной нужды в настоящее время я не испытываю. Я включилась в волонтерское движение, чтобы помогать землякам с учетом своего опыта.

Накануне Георгий Нацвлишвили пришел в правительство ЕАО и эмоционально рассказал чиновникам о злободневной проблеме. Настойчивому посетителю выдали полсотни пакетов, в каждом из которых находились литровая бутылка подсолнечного масла, килограммовые пачки риса, гречки, рожек, а также кило сахара, пачка чая с одноразовыми пакетиками и листовка с актуальными рекомендациями Роспотребнадзора. С помощью знакомых Гиви перевез гуманитарный груз в свою мастерскую, расположенную в пригороде Биробиджана - в поселке Тукалевский.

Продуктовый набор от правительства ЕАО Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Продуктовый набор от правительства ЕАОФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ПОЛУЧИТЕ ПАКЕТ

Вскоре к Гиви приехала Мария Тюхтий - в автокресле на заднем сиденье автомобиля посапывала ее младшая дочка. Погрузив пакеты с продуктами в машину, общественные активисты составили маршрут и вместе с корреспондентом «КП» - Хабаровск» поехали по адресам нуждающихся (в тематический список включили 80 человек). Несколько адресатов находились в поселке Тукалевский. Подъехав к одному из домов (посетителей встретил дружный лай сторожевых собак), Георгий вытащил из багажника продуктовый набор и вручил его Элине Кузнецовой - матери семерых детей.

- Раньше ребятишки с утра до двух-трех часов дня находились в школе, где получали необходимое питание, а сейчас дети постоянно находятся дома, так как школы закрыли из-за коронавируса, - рассказала Элина Кузнецова. - Проблем прибавилось, варить приходится вдвое больше обычного, поэтому любая помощь лишней не будет...

Гиви вручает продукты Наталье Калите Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Гиви вручает продукты Наталье КалитеФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Гуманитарный груз был доставлен и по другим адресам. Получатели не скрывали своей радости, кто-то делился наболевшим. Так, например, биробиджанка Наталья Калита ухаживает за своим мужем, который несколько лет назад перенес тяжелую операцию и практически парализован. Он прошел очередной курс лечения в областной больнице, инвалида выписали, но возникла транспортная проблема.

- Социальное такси в Биробиджане почему-то не работает, никто людей с ограниченными физическими возможностями бесплатно не перевозит. Пришлось мне нанимать частника, чтобы Дмитрия доставить домой из больницы. А ведь на эти несколько сотен рублей мы могли бы питаться целую неделю, - сокрушалась Наталья Калита.

Акция будет продолжаться Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Акция будет продолжатьсяФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Как сообщил Георгий Нацвлишвили, благотворительная акция будет продолжаться до победного конца. Возможно, придется привлекать дополнительно помощников, ведь охватить все микрорайоны Биробиджана, в каждом из которых - десятки нуждающихся, одному «экипажу добра» затруднительно. Чтобы сократить расходы на ГСМ, которые энтузиасты приобретают за свой счет, Гиви намерен рассказать чиновникам об актуальной проблеме. Да и по индивидуальному объему гуманитарного груза, по его словам, требуется корректировка - в зависимости от количества детей в нуждающейся семье.

Раздача продуктовых наборов в ЕАО.Виктор ЧЕРНЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На меня чихнули - теперь я болен»: Сотрудники «скорой» из Петербурга рассказали, на какие вызовы им приходится выезжать из-за коронавируса
Врачи неотложки жалуются, что в последнее время горожане прикрываются высокой температурой только ради того, чтобы у них на дому взяли тест на коронавирус
Новости 24
На центральных улицах Хабаровска продезинфицировали остановки
Водовод до «Красной речки» протянули в Хабаровске
В колонию строгого режима отправили хабаровчанина за кошельки и смартфоны
В Комсомольске-на-Амуре нашелся пропавший ребенок
Военные подключились к дезинфекции в Хабаровске
Комсомольчане всем миром спасают мини-зоопарк во время самоизоляции
Семь ледовых переправ закрыли в Хабаровском крае на 9 апреля 2020 года
В Комсомольске-на-Амуре ищут пропавшего ребенка
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 9 апреля 2020 года
Пассажир перевернувшейся машины погиб в Хабаровском крае
На севере Хабаровского края курсируют судна на воздушных подушках
Пьяному пассажиру не дали улететь из Хабаровска в Иркутск
Стройкомпания в Биробиджане вернула крупный долг налоговой
Число выздоровевших от коронавируса в Хабаровске на утро 9 апреля 2020 года увеличилось до шести
Обстановка в Хабаровском крае 9 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 8 апреля 2020 года
В Хабаровском крае осталось обеспечить жильем двух ветеранов
Коронавирус в Хабаровском крае, последние новости на вечер 8 апреля 2020 года
Виртуальный тур по заповеднику подготовили в Хабаровском крае
Врачи в Хабаровске получат еще три машины от мэрии
В Хабаровске за день на пожарах один человек выжил, женщина погибла
«Спортмастер» частично приостановил торговлю в Хабаровске
Россельхозбанк предлагает жителям Хабаровского края дистанционные услуги