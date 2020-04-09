Изоляции не будет: глава Комсомольска Александр Жорник ответил отказом на предложение закрыть город

Вопрос о полном закрытии Комсомольска-на-Амуре Александру Жорнику задали горожане во время виртуальной (в духе времени) встречи с населением, которая проходила в официальном аккаунте администрации инженерной столицы Дальнего Востока.

Люди предлагали полностью запретить въезд и выезд из города, «законсервировать» его в состоянии «как есть», полагая, что это избавит их от проблем с распространением коронавирусной инфекции.

В то же время глава города признался, что сам думал над таким вариантом развития событий, но минусы изоляции полностью перевесили плюсы.

- Эта проблема многогранная, и если кажется, что мы решаем все, закрывая город, то в процессе обсуждения на аппаратном совещании в администрации возникло много всяких нюансов, - отметил Александр Жорник, глава города Комсомольска-на-Амуре. - Я обсудил этот вопрос с прокуратурой, оказалось, что пока нет таких достаточно веских оснований, чтобы закрывать город.

Этот же вопрос глава города обсудил и с краевыми министерствами, там тоже не рекомендовали закрывать город. По словам градоначальника, ситуация в городе находится под контролем, и вопрос о его закрытии может быть поднят в будущем, если вдруг ситуация осложнится.

Напомним, что сейчас в Комсомольске-на-Амуре на карантине в самоизоляции по месту жительства, под наблюдением врачей и контролем полиции, находятся 300 жителей города, вернувшихся из-за границы. Еще 3 человека находятся под медицинским наблюдением в стационаре. У остальных, вернувшихся из-за границы комсомольчан, карантинный срок, продолжительностью 14 дней, закончен.

Всего с 1 марта и по 8 апреля в город прибыло 702 комсомольчанина из стран, где были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Пока в Комсомольске-на-Амуре не выявлено горожан, заразившихся новым типом коронавируса.

По данным краевого министерства здравоохранения, по состоянию на 9 апреля в Хабаровском крае нарастающим итогом выявлено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 6 выздоровели, умерла 1 пациентка 77 лет с множественными хроническими заболеваниями, на лечении находятся 17 пациентов.

В крае с подозрением на заболевание - 14 человек. Из числа лиц с подозрением и подтвержденным диагнозом 3 пациента в возрасте старше 65 лет в стабильно тяжелом состоянии, из них 2 на искусственной вентиляции легких.